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استمرار التوقعات بهطول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة بـ3 مناطق

4/16/2024 4:37:11 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.
في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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