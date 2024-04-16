استمرار التوقعات بهطول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة بـ3 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.
في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
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