الرئيس التنفيذى: طربول تضم 12 مركزاً صناعيًا بتكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه

قال المهندس مجدى غازى الرئيس التنفيذى لمدينة طربول الصناعية، إن المدينة تضم 12 مركزاً صناعيًا متنوعًا، بما فى ذلك وادى التكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية، وصناعات السيارات الكهربائية والطبية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك.

وأضاف غازى لـ”البورصة”، أنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لهذه المناطق نصف تريليون جنيه، مما يساهم فى توفير حوالى 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

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وأوضح أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الفعلية التى تم ضخها فى أعمال المرافق بمدينة طربول إلى 2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى 2024.

وقال غازى، إنه تم الاتفاق مع 1400 مصنع مصرى بقطاعات استثمارية مختلفة للعمل بمدينة طربول، ومن المتوقع أن تضم المدينة حوالى 13 ألف مصنع.

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا للانتهاء من تجهيز البنية التحتية الأساسية بمدينة طربول، بما فى ذلك بناء شبكات الصرف الصحى، وتم الانتهاء من تجهيز منطقة بمساحة 5 ملايين متر مربع، ويجرى تجهيز المحطات المجمعة الخاصة بمعالجة الصرف الصحى، حيث سيتم توفير محطات مجمعة لكل منطقة داخل المدينة.

وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة“أورانج” لتصبح المطور الرئيسى والمستثمر فى البنية التحتية الذكية لمدينة طربول.

وأوضح غازى، أنه فيما يتعلق بالاستدامة فتم توقيع شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة فى المجالات البيئية والطاقة الخضراء وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذى للمدينة:“نعمل دائماً بهدف أن تصبح مدينة طربول أكبر مدينة صناعية ذكية متكاملة وخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تربط المدينة بين محافظات الصعيد ومراكز الأعمال فى الدلتا، وتم تصميمها لتكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار، وتوفر بيئة مثالية للقطاع الصناعى”.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المدينة تتكون من سوق جملة ومنافذ بيع بالتجزئة، ومنطقة تبريد مركزية، ومنطقة تخزين جاف.

وأوضح أن مدينة طربول نجحت فى جذب كيانات استثمارية كبرى لإنشاء مشروعات مختلفة بالمدينة ومنها شركة Amarenco Solarize، والتى تعتزم إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع مستثمر صينى لإنشاء مصنع تحليل كهربائى لإنتاج الهيدروجين، وإحدى كبرى الشركات فى أوروبا لإدارة الأسواق لإنشاء سوق لتداول الخضروات والفواكه الطازجة يعادل 5 أضعاف أكبر سوق مماثل فى مصر.

وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كونكورديا الروسية المتخصصة فى توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لتأسيس مصنع محلى لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية، بما فى ذلك البطاريات.

وقال غازى، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز ودعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية فى السوق المصرى.

وأضاف أنه من المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، ويستهدف المشروع التصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2024.

وأوضح أن شركة“جى فى للاستثمارات” المطورة لمدينة طربول، تسعى لتوفير التسهيلات المالية للمستثمرين، وذلك من خلال مبادرة“صنع” التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والتى تهدف إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص استثمارية متميزة بتسهيلات مالية بدون مقدم وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.