Thursday, 18 April 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التنفيذى: طربول تضم 12 مركزاً صناعيًا بتكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه

4/16/2024 4:37:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 2 مليار جنيه استثمارات أعمال المرافق بنهاية النصف الأول من 2024

قال المهندس مجدى غازى الرئيس التنفيذى لمدينة طربول الصناعية، إن المدينة تضم 12 مركزاً صناعيًا متنوعًا، بما فى ذلك وادى التكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية، وصناعات السيارات الكهربائية والطبية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك.

وأضاف غازى لـ”البورصة”، أنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لهذه المناطق نصف تريليون جنيه، مما يساهم فى توفير حوالى 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

موضوعات متعلقة الدولار يسجل 48.50 جنيه للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الماضي أرباح وإيرادات قياسية.. كيف تجاوزت شركات العقارات تحديات 2023؟

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الفعلية التى تم ضخها فى أعمال المرافق بمدينة طربول إلى 2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى 2024.

وقال غازى، إنه تم الاتفاق مع 1400 مصنع مصرى بقطاعات استثمارية مختلفة للعمل بمدينة طربول، ومن المتوقع أن تضم المدينة حوالى 13 ألف مصنع.

“جى فى” تنتهى من المرحلة الأولى لمدينة“طربول” الصناعية خلال عامين

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا للانتهاء من تجهيز البنية التحتية الأساسية بمدينة طربول، بما فى ذلك بناء شبكات الصرف الصحى، وتم الانتهاء من تجهيز منطقة بمساحة 5 ملايين متر مربع، ويجرى تجهيز المحطات المجمعة الخاصة بمعالجة الصرف الصحى، حيث سيتم توفير محطات مجمعة لكل منطقة داخل المدينة.

وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة“أورانج” لتصبح المطور الرئيسى والمستثمر فى البنية التحتية الذكية لمدينة طربول.

وأوضح غازى، أنه فيما يتعلق بالاستدامة فتم توقيع شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة فى المجالات البيئية والطاقة الخضراء وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذى للمدينة:“نعمل دائماً بهدف أن تصبح مدينة طربول أكبر مدينة صناعية ذكية متكاملة وخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تربط المدينة بين محافظات الصعيد ومراكز الأعمال فى الدلتا، وتم تصميمها لتكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار، وتوفر بيئة مثالية للقطاع الصناعى”.

إنشاء سوق لتداول الخضروات والفواكه الطازجة

وأضاف أن المرحلة الأولى من المدينة تتكون من سوق جملة ومنافذ بيع بالتجزئة، ومنطقة تبريد مركزية، ومنطقة تخزين جاف.

وأوضح أن مدينة طربول نجحت فى جذب كيانات استثمارية كبرى لإنشاء مشروعات مختلفة بالمدينة ومنها شركة Amarenco Solarize، والتى تعتزم إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع مستثمر صينى لإنشاء مصنع تحليل كهربائى لإنتاج الهيدروجين، وإحدى كبرى الشركات فى أوروبا لإدارة الأسواق لإنشاء سوق لتداول الخضروات والفواكه الطازجة يعادل 5 أضعاف أكبر سوق مماثل فى مصر.

تأسيس مصنع لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية بالشراكة مع“كونكورديا” الروسية

وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كونكورديا الروسية المتخصصة فى توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لتأسيس مصنع محلى لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية، بما فى ذلك البطاريات.

وقال غازى، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز ودعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية فى السوق المصرى.

وأضاف أنه من المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، ويستهدف المشروع التصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2024.

وأوضح أن شركة“جى فى للاستثمارات” المطورة لمدينة طربول، تسعى لتوفير التسهيلات المالية للمستثمرين، وذلك من خلال مبادرة“صنع” التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والتى تهدف إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص استثمارية متميزة بتسهيلات مالية بدون مقدم وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.

MENAFN16042024000202011048ID1108099176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث