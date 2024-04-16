الرئيس التنفيذى: طربول تضم 12 مركزاً صناعيًا بتكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) 2 مليار جنيه استثمارات أعمال المرافق بنهاية النصف الأول من 2024
قال المهندس مجدى غازى الرئيس التنفيذى لمدينة طربول الصناعية، إن المدينة تضم 12 مركزاً صناعيًا متنوعًا، بما فى ذلك وادى التكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية، وصناعات السيارات الكهربائية والطبية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك.
وأضاف غازى لـ”البورصة”، أنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لهذه المناطق نصف تريليون جنيه، مما يساهم فى توفير حوالى 750 ألف فرصة عمل مباشرة.
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وأوضح أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الفعلية التى تم ضخها فى أعمال المرافق بمدينة طربول إلى 2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى 2024.
وقال غازى، إنه تم الاتفاق مع 1400 مصنع مصرى بقطاعات استثمارية مختلفة للعمل بمدينة طربول، ومن المتوقع أن تضم المدينة حوالى 13 ألف مصنع. “جى فى” تنتهى من المرحلة الأولى لمدينة“طربول” الصناعية خلال عامين
وأضاف أنه يتم العمل حاليًا للانتهاء من تجهيز البنية التحتية الأساسية بمدينة طربول، بما فى ذلك بناء شبكات الصرف الصحى، وتم الانتهاء من تجهيز منطقة بمساحة 5 ملايين متر مربع، ويجرى تجهيز المحطات المجمعة الخاصة بمعالجة الصرف الصحى، حيث سيتم توفير محطات مجمعة لكل منطقة داخل المدينة.
وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة“أورانج” لتصبح المطور الرئيسى والمستثمر فى البنية التحتية الذكية لمدينة طربول.
وأوضح غازى، أنه فيما يتعلق بالاستدامة فتم توقيع شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة فى المجالات البيئية والطاقة الخضراء وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذى للمدينة:“نعمل دائماً بهدف أن تصبح مدينة طربول أكبر مدينة صناعية ذكية متكاملة وخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تربط المدينة بين محافظات الصعيد ومراكز الأعمال فى الدلتا، وتم تصميمها لتكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار، وتوفر بيئة مثالية للقطاع الصناعى”. إنشاء سوق لتداول الخضروات والفواكه الطازجة
وأضاف أن المرحلة الأولى من المدينة تتكون من سوق جملة ومنافذ بيع بالتجزئة، ومنطقة تبريد مركزية، ومنطقة تخزين جاف.
وأوضح أن مدينة طربول نجحت فى جذب كيانات استثمارية كبرى لإنشاء مشروعات مختلفة بالمدينة ومنها شركة Amarenco Solarize، والتى تعتزم إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع مستثمر صينى لإنشاء مصنع تحليل كهربائى لإنتاج الهيدروجين، وإحدى كبرى الشركات فى أوروبا لإدارة الأسواق لإنشاء سوق لتداول الخضروات والفواكه الطازجة يعادل 5 أضعاف أكبر سوق مماثل فى مصر. تأسيس مصنع لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية بالشراكة مع“كونكورديا” الروسية
وأشار إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كونكورديا الروسية المتخصصة فى توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لتأسيس مصنع محلى لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية، بما فى ذلك البطاريات.
وقال غازى، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز ودعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية فى السوق المصرى.
وأضاف أنه من المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، ويستهدف المشروع التصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2024.
وأوضح أن شركة“جى فى للاستثمارات” المطورة لمدينة طربول، تسعى لتوفير التسهيلات المالية للمستثمرين، وذلك من خلال مبادرة“صنع” التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والتى تهدف إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص استثمارية متميزة بتسهيلات مالية بدون مقدم وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.
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