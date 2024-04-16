أرباح وإيرادات قياسية.. كيف تجاوزت شركات العقارات تحديات 2023؟

أظهرت نتائج أعمال شركات العقارات خلال العام الماضى ارتفاعًا كبيرًا فى الإيرادات والأرباح بدعم من نمو المبيعات لمستويات قياسية، وذلك رغم التحديات الكبيرة التى شهدها القطاع من ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف مع وجود طفرات مستمرة فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة، مما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات وتحمل الشركات أعباءً مالية كبيرة.

ورغم تلك التحديات، تمكنت شركات العقارات من تجاوز تلك المرحلة وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، نتيجة إقبال نسبة كبيرة من العملاء على الاستثمار فى العقار باعتباره الاستثمار الآمن فى أوقات الأزمات.

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وقال خبراء ومتعاملون فى قطاع التطوير العقارى، إن الشركات لجأت لحلول متنوعة لتعظيم إيراداتها والحفاظ على معدلات الربحية فى ظل تلك المتغيرات، أهمها الحفاظ على مخزون كافى من مواد البناء يساعدها فى استكمال تنفيذ مشروعاتها، مع وجود توازن بين معدلات التنفيذ وحجم البيع، بالإضافة إلى تعظيم محفظة أراضيها.

وضاعفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباحها نحو 12 مرة لتسجل 7.8 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 603 ملايين جنيه خلال 2022، كما حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” نموًا فى الأرباح بنحو 162%، لتسجل 1.37 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 525 مليون جنيه خلال 2022.

بينما تحولت بعض شركات العقارات للربحية كشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والتى سجلت 557 مليون جنيه أرباحًا فى 2023 مقابل خسائر 81 مليونا فى 2022، وشركة المطورون العرب التى حققت نحو 100 مليون جنيه أرباح مقابل خسائر 18 مليون جنيه.

وسجلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ثانى أعلى معدل نمو فى الإيرادات بنحو 52% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 5.3 مليار جنيه بنهاية 2022، بعد أن حققت شركة مصر الجديدة إجمالى إيرادات بلغت 15.6 مليار جنيه خلال العام السابق مقارنة بـ 2 مليار جنيه خلال 2022، لتضاعف بذلك إيراداتها حوالى 6.8 مرة، وزادت إيرادات شركتى أوراسكوم للتنمية والمطورون العرب بنحو 49% لتصل إلى 15 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه على التوالى.

وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب فى شركة“بالم هيلز للتعمير”، إن الشركة حققت نموا كبيرا فى المبيعات، حيث تجاوزت قيمة المبيعات التعاقدية بمشروعاتها 59.5 مليار جنيه خلال 2023.

وأضاف بدران، أن ارتفاع مبيعات الشركة خلال العام الماضى ساهم فى تعظيم حجم التدفقات المالية للشركة ومساهمتها بنسبة كبيرة فى استكمال تنفيذ المشروعات القائمة.

وأوضح أن شركة“بالم هيلز” تمكنت من بيع 5344 وحدة ما بين وحدات سكنية وتجارية خلال عام 2023، كما انتهت من تسليم 1500 وحدة للعملاء.

وأشار إلى أن الطفرات المستمرة فى الأسعار خلال 2023 أثرت بشكل كبير على القطاع العقارى، مما دفع الشركة لوضع خطة محكمة للتحوط من تلك الزيادة من خلال عدة محاور، أهمها شراء مستلزمات البناء بكميات كافية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات.

وقال بدران، إن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.

وأضاف أن سياسة الشركة قادرة على إنتاج تدفقات مالية ملحوظة بشكل مستمر، تعيد استثمارها فى المشروعات الجديدة، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات نمو الشركة.

وأوضح أن الشركة لديها محفظة أراضى جيدة تمكنها من الاستمرار لمدة 10 سنوات، مما ساهم بشكل كبير فى نمو حجم الأعمال.

وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” ، إن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال العام الماضى، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة.

وأضاف عامر، أن تلك المتغيرات أثرت بشكل كبير على ارتفاع تكفلة تنفيذ المشروعات وزيادة سعر المنتج النهائى، فضلا عن تحمل المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة نتيجة فروق الأسعار.

وأوضح أنه بالرغم من تلك التحديات حققت شركة“سوديك” مبيعات تعاقدية بإجمالى 30.2 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة سنوية 42%.

وقال عامر، إن الشركة تمكنت من بيع 1984 وحدة خلال العام الماضى، موضحا أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ كنوع من المصداقية مع العملاء.

وأضاف أن الشركة ضخت خلال العام الماضى استثمارات بقيمة حوالى 6 مليارات جنيه بالأعمال الإنشائية، ضمن خطة الشركة للإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.

وأشار إلى أن الشركة اتخذت عدة خطوات للتحوط من الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، ومنها تخزين كمية كافية من مواد البناء من حديد وأسمنت.

وتابع عامر:“بلغت قيمة استثمارات تحوط الشركة خلال العام الماضى 2 مليار جنيه، ما بين مواد البناء والخامات، لتكفى احتياجات الشركة خلال 2024 وتمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة”.

وقال يوسف البنا، محلل أول قطاع العقارات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن النمو المرتفع فى مبيعات شركات العقارات خلال العام الماضى ناتج عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وتوقع البنا، أن تشهد مبيعات المطورين العقاريين حالة من التباين فى النمو خلال العام الجارى، بعد استقرار سعر الصرف.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتأثر إيرادات المطورين العقاريين الذين اعتمدت مبيعاتهم على الطلب الناتج عن الرغبات الاستثمارية أو للتحوط من انخفاض قيمة العملة.

ورجح البنا، أن تشهد شركات العقارات تحسنا فى هوامش الربحية، خاصةً بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة مواد البناء.

وقال إن أرباح شركات العقارات تعتمد على مدى سرعة تسليم الوحدات المباعة خلال الأعوام السابقة والزيادات السعرية للمبيعات الجديدة ومدى مواكبتها لتكاليف البناء.

وأضاف أن هوامش ربحية المطورين تأثرت خلال العام الماضى نتيجة تأخر التسليمات للوحدات التى تم بيعها فى السنوات الماضية متأثرة بارتفاع تكلفة البناء مع زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازى.

وتوقع عبدالخالق محمد، استراتيجى أسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، ارتفاع إيرادات القطاع العقارى خلال العام الجارى نتيجة المبيعات التعاقدية التى حققتها الشركات خلال 2023، وخاصة بعض شركات العقارات التى حققت أعلى مبيعات تعاقدية فى تاريخها.

وقال محمد، إن العقبة الوحيدة التى تواجه شركات العقارات هى ارتفاع معدلات الفائدة، حيث يعتمد عدد كبير من الشركات على تنفيذ المشروعات من خلال الحصول على تمويلات من البنوك.

وأضاف أن العام الماضى شهد ارتفاعا فى تكلفة البناء، لكن المستهلك المصرى مازال يفضل الاستثمار فى العقار كتحوط من التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.