أرباح وإيرادات قياسية.. كيف تجاوزت شركات العقارات تحديات 2023؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدران:“بالم هيلز” لجأت للتحوط من زيادات مواد البناء.. ومحفظة الأراضى دعمت النمو
أظهرت نتائج أعمال شركات العقارات خلال العام الماضى ارتفاعًا كبيرًا فى الإيرادات والأرباح بدعم من نمو المبيعات لمستويات قياسية، وذلك رغم التحديات الكبيرة التى شهدها القطاع من ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف مع وجود طفرات مستمرة فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة، مما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات وتحمل الشركات أعباءً مالية كبيرة.
ورغم تلك التحديات، تمكنت شركات العقارات من تجاوز تلك المرحلة وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، نتيجة إقبال نسبة كبيرة من العملاء على الاستثمار فى العقار باعتباره الاستثمار الآمن فى أوقات الأزمات.
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وقال خبراء ومتعاملون فى قطاع التطوير العقارى، إن الشركات لجأت لحلول متنوعة لتعظيم إيراداتها والحفاظ على معدلات الربحية فى ظل تلك المتغيرات، أهمها الحفاظ على مخزون كافى من مواد البناء يساعدها فى استكمال تنفيذ مشروعاتها، مع وجود توازن بين معدلات التنفيذ وحجم البيع، بالإضافة إلى تعظيم محفظة أراضيها.
وضاعفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباحها نحو 12 مرة لتسجل 7.8 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 603 ملايين جنيه خلال 2022، كما حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” نموًا فى الأرباح بنحو 162%، لتسجل 1.37 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 525 مليون جنيه خلال 2022.
بينما تحولت بعض شركات العقارات للربحية كشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والتى سجلت 557 مليون جنيه أرباحًا فى 2023 مقابل خسائر 81 مليونا فى 2022، وشركة المطورون العرب التى حققت نحو 100 مليون جنيه أرباح مقابل خسائر 18 مليون جنيه.
وسجلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ثانى أعلى معدل نمو فى الإيرادات بنحو 52% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 5.3 مليار جنيه بنهاية 2022، بعد أن حققت شركة مصر الجديدة إجمالى إيرادات بلغت 15.6 مليار جنيه خلال العام السابق مقارنة بـ 2 مليار جنيه خلال 2022، لتضاعف بذلك إيراداتها حوالى 6.8 مرة، وزادت إيرادات شركتى أوراسكوم للتنمية والمطورون العرب بنحو 49% لتصل إلى 15 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه على التوالى.
وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب فى شركة“بالم هيلز للتعمير”، إن الشركة حققت نموا كبيرا فى المبيعات، حيث تجاوزت قيمة المبيعات التعاقدية بمشروعاتها 59.5 مليار جنيه خلال 2023.
وأضاف بدران، أن ارتفاع مبيعات الشركة خلال العام الماضى ساهم فى تعظيم حجم التدفقات المالية للشركة ومساهمتها بنسبة كبيرة فى استكمال تنفيذ المشروعات القائمة.
وأوضح أن شركة“بالم هيلز” تمكنت من بيع 5344 وحدة ما بين وحدات سكنية وتجارية خلال عام 2023، كما انتهت من تسليم 1500 وحدة للعملاء.
وأشار إلى أن الطفرات المستمرة فى الأسعار خلال 2023 أثرت بشكل كبير على القطاع العقارى، مما دفع الشركة لوضع خطة محكمة للتحوط من تلك الزيادة من خلال عدة محاور، أهمها شراء مستلزمات البناء بكميات كافية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات.
وقال بدران، إن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
وأضاف أن سياسة الشركة قادرة على إنتاج تدفقات مالية ملحوظة بشكل مستمر، تعيد استثمارها فى المشروعات الجديدة، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات نمو الشركة.
وأوضح أن الشركة لديها محفظة أراضى جيدة تمكنها من الاستمرار لمدة 10 سنوات، مما ساهم بشكل كبير فى نمو حجم الأعمال. عامر:“سوديك” رفعت استثمارات الإنشاءات للإسراع فى تنفيذ وتسليم مشروعاتها
وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” ، إن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال العام الماضى، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة.
وأضاف عامر، أن تلك المتغيرات أثرت بشكل كبير على ارتفاع تكفلة تنفيذ المشروعات وزيادة سعر المنتج النهائى، فضلا عن تحمل المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة نتيجة فروق الأسعار.
وأوضح أنه بالرغم من تلك التحديات حققت شركة“سوديك” مبيعات تعاقدية بإجمالى 30.2 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة سنوية 42%.
وقال عامر، إن الشركة تمكنت من بيع 1984 وحدة خلال العام الماضى، موضحا أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ كنوع من المصداقية مع العملاء.
وأضاف أن الشركة ضخت خلال العام الماضى استثمارات بقيمة حوالى 6 مليارات جنيه بالأعمال الإنشائية، ضمن خطة الشركة للإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت عدة خطوات للتحوط من الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، ومنها تخزين كمية كافية من مواد البناء من حديد وأسمنت.
وتابع عامر:“بلغت قيمة استثمارات تحوط الشركة خلال العام الماضى 2 مليار جنيه، ما بين مواد البناء والخامات، لتكفى احتياجات الشركة خلال 2024 وتمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة”. البنا: النمو المرتفع فى مبيعات شركات العقارات العام الماضى ناتج عن زيادة الأسعار
وقال يوسف البنا، محلل أول قطاع العقارات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن النمو المرتفع فى مبيعات شركات العقارات خلال العام الماضى ناتج عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وتوقع البنا، أن تشهد مبيعات المطورين العقاريين حالة من التباين فى النمو خلال العام الجارى، بعد استقرار سعر الصرف.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتأثر إيرادات المطورين العقاريين الذين اعتمدت مبيعاتهم على الطلب الناتج عن الرغبات الاستثمارية أو للتحوط من انخفاض قيمة العملة.
ورجح البنا، أن تشهد شركات العقارات تحسنا فى هوامش الربحية، خاصةً بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة مواد البناء.
وقال إن أرباح شركات العقارات تعتمد على مدى سرعة تسليم الوحدات المباعة خلال الأعوام السابقة والزيادات السعرية للمبيعات الجديدة ومدى مواكبتها لتكاليف البناء.
وأضاف أن هوامش ربحية المطورين تأثرت خلال العام الماضى نتيجة تأخر التسليمات للوحدات التى تم بيعها فى السنوات الماضية متأثرة بارتفاع تكلفة البناء مع زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازى. محمد: ارتفاع الفائدة عقبة أمام شركات العقارات
وتوقع عبدالخالق محمد، استراتيجى أسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، ارتفاع إيرادات القطاع العقارى خلال العام الجارى نتيجة المبيعات التعاقدية التى حققتها الشركات خلال 2023، وخاصة بعض شركات العقارات التى حققت أعلى مبيعات تعاقدية فى تاريخها.
وقال محمد، إن العقبة الوحيدة التى تواجه شركات العقارات هى ارتفاع معدلات الفائدة، حيث يعتمد عدد كبير من الشركات على تنفيذ المشروعات من خلال الحصول على تمويلات من البنوك.
وأضاف أن العام الماضى شهد ارتفاعا فى تكلفة البناء، لكن المستهلك المصرى مازال يفضل الاستثمار فى العقار كتحوط من التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
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