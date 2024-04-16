الاتحاد الأوروبي يخصص 896 مليون يورو للسودان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 896 مليون يورو من إجمالي مخصصات التمويل الإنساني والتنموي للسودان.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها شاركت، مع فرنسا وألمانيا، في استضافة المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة في باريس بمناسبة مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، وكان الهدف من المؤتمر هو تعزيز الدعم للأشخاص المتضررين مما أصبح من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمة نزوح في العالم.

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وبشكل ملموس، أعلنت المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر، عن تخصيص مبلغ 355 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان وجيرانه.

وإلى جانب تعهد دول الاتحاد الأوروبي بمبلغ 541 مليون يورو، يصل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للسودان الذي تعهد به في المؤتمر إلى 896 مليون يورو.

وأوضح البيان، أنه سيتم توجيه تمويل المفوضية الأوروبية عبر المنظمات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً والمحتاجة التي تعاني من عواقب الصراع في السودان نفسه، وأيضاً إلى أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، كما ستوفر مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجتمعات الرعاية الصحية والغذائية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم للأسر الأكثر ضعفا والنازحين داخليا وأسر اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

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