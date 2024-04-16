الاتحاد الأوروبي يخصص 896 مليون يورو للسودان

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 896 مليون يورو من إجمالي مخصصات التمويل الإنساني والتنموي للسودان.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها شاركت، مع فرنسا وألمانيا، في استضافة المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة في باريس بمناسبة مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، وكان الهدف من المؤتمر هو تعزيز الدعم للأشخاص المتضررين مما أصبح من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمة نزوح في العالم.
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وبشكل ملموس، أعلنت المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر، عن تخصيص مبلغ 355 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان وجيرانه.
وإلى جانب تعهد دول الاتحاد الأوروبي بمبلغ 541 مليون يورو، يصل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للسودان الذي تعهد به في المؤتمر إلى 896 مليون يورو.
وأوضح البيان، أنه سيتم توجيه تمويل المفوضية الأوروبية عبر المنظمات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً والمحتاجة التي تعاني من عواقب الصراع في السودان نفسه، وأيضاً إلى أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، كما ستوفر مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجتمعات الرعاية الصحية والغذائية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم للأسر الأكثر ضعفا والنازحين داخليا وأسر اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099170
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