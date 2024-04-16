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اليابان تتعهد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين

4/16/2024 4:37:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهدت اليابان بمواصلة الدفع نحو علاقات استراتيجية ومتبادلة المنفعة مع الصين حتى مع الخلافات القائمة بين البلدين في العديد من القضايا، لإدراك الحكومة بأهمية الحوار.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن التقرير السنوي للسياسة الخارجية الصادر اليوم الثلاثاء، أكد أن اليابان ستعزز الدفع بعلاقة متبادلة المنفعة قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة مع الصين، رغم أن بكين تشكل تحديا استراتيجيا غير مسبوق.

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وأشار الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2024 أيضا إلى مخاوف جدية بشأن محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد وسلسلة من الأعمال الخطيرة في بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن أهمية تسريع التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة والفلبين للتعامل معها.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية، فقد وصفها الكتاب الأزرق بأنها دولة مجاورة مهمة ويجب على اليابان أن تتعاون معها كشريك لتسوية مختلف قضايا المجتمع الدولي.. مشيرا إلى أن البيئة الأمنية الخطيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تجعل التعاون الوثيق بين اليابان وكوريا الجنوبية مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى.

وفيما يتعلق بروسيا، سلط التقرير الضوء على المخاوف بشأن تحركها لتعزيز العلاقات ليس فقط مع الصين ولكن مع كوريا الشمالية، لا سيما فيما يتعلق بنقل الأسلحة الكورية الشمالية الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا في الوقت الذي تقاوم فيه العملية العسكرية الروسية.

وأوضح أنه لتعزيز الردع، من الضروري التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل وبناء“شبكات متعددة الطبقات” تتمحور حول التحالف الياباني الأمريكي، مثل تلك التي تشمل أستراليا والهند وأعضاء الناتو.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بيند قد اتفقا نوفمبر الماضي على بناء علاقات استراتيجية متبادلة المنفعة خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو.

ولا تزال التوترات قائمة بين القوتين الآسيويتين بشأن قضايا مثل جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو والتي تطالب بها بكين في بحر الصين الشرقي وإطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط منذ أغسطس الماضي.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099169

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