اقتصاد الصين ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) نما اقتصاد الصين بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي بدعم من جهود بكين لتعزيز التصنيع.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأعلى من التوقعات البالغة 4.6%.

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بعدما نما ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 5.2% في الربع السنوي الأخير من العام الماضي.

وذكر المكتب أن الاقتصاد بشكل عام سجل بداية جيدة في الربع الأول، ووضع أساساً جيداً للعام بأكمله، لكنه أشار إلى أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدًا وحدة، كما أنها غير مؤكدة.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي 6.1% في الربع الأول على أساس سنوي، وزادت مبيعات التجزئة – التي تعد مقياساً رئيسياً للاستهلاك المحلي – بمعدل 4.7% في الأشهر الثلاثة الأولى.

أما خلال مارس فقط، ارتفع الإنتاج الصناعي 4.5% على أساس سنوي، دون التوقعات البالغة 6%، ونمت مبيعات التجزئة 3.1%، بينما كان متوقعًا ارتفاعها 4.6%.

وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% في مارس، من 5.3% في فبراير.

بينما تراجع الاستثمار العقاري 9.5% في الفترة من يناير حتى مارس على أساس سنوي، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.5% في الربع الأول.





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