اقتصاد الصين ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) نما اقتصاد الصين بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي بدعم من جهود بكين لتعزيز التصنيع.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأعلى من التوقعات البالغة 4.6%.
موضوعات متعلقة
انتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024 يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار ضعف الين.. ونيكي يفقد 760 نقطة
بعدما نما ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 5.2% في الربع السنوي الأخير من العام الماضي.
وذكر المكتب أن الاقتصاد بشكل عام سجل بداية جيدة في الربع الأول، ووضع أساساً جيداً للعام بأكمله، لكنه أشار إلى أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدًا وحدة، كما أنها غير مؤكدة.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي 6.1% في الربع الأول على أساس سنوي، وزادت مبيعات التجزئة – التي تعد مقياساً رئيسياً للاستهلاك المحلي – بمعدل 4.7% في الأشهر الثلاثة الأولى.
أما خلال مارس فقط، ارتفع الإنتاج الصناعي 4.5% على أساس سنوي، دون التوقعات البالغة 6%، ونمت مبيعات التجزئة 3.1%، بينما كان متوقعًا ارتفاعها 4.6%.
وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% في مارس، من 5.3% في فبراير.
بينما تراجع الاستثمار العقاري 9.5% في الفترة من يناير حتى مارس على أساس سنوي، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.5% في الربع الأول.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.