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مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الماضي

4/16/2024 4:37:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي سجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع الأحداث غير العادية التي شهدتها الأجواء بالمنطقة، من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية على هامش النزاع العسكري.

وأضاف الوزير، اليوم الثلاثاء، أن المطار تعامل في ذلك اليوم مع حوالي 94 ألف راكب، وهي أعلى معدلات في حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي.

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كما أشاد الوزير بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي على حسن التنسيق والتعاون.

وأكد أن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية التحتية القوية للمطار والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار.

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