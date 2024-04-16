مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي سجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع الأحداث غير العادية التي شهدتها الأجواء بالمنطقة، من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية على هامش النزاع العسكري.
وأضاف الوزير، اليوم الثلاثاء، أن المطار تعامل في ذلك اليوم مع حوالي 94 ألف راكب، وهي أعلى معدلات في حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي.
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كما أشاد الوزير بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي على حسن التنسيق والتعاون.
وأكد أن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية التحتية القوية للمطار والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار.
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