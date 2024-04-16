الأسهم الأوروبية تتراجع بأكثر من 1% على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تزايد التهديدات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.29% إلى 499 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاعي التعدين والخدمات المالية بنسبة 2.2% و2.1% على الترتيب.
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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% إلى 7858 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 1.37% إلى 17779 نقطة، فيما هبط“كاك” الفرنسي 1.45% إلى 7928 نقطة.
انخفضت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، وحدّ من خسائرها ارتفاع سهم“إريكسون” بنسبة 5.78%، بعدما أعلنت الشركة السويدية ارتفاع أرباح الربع الأول إلى 4.3 مليار كرونة (394.4 مليون دولار) على أساس سنوي متجاوزة التوقعات.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين ديسمبر وفبراير، مقارنة مع 3.9% في الفترة المناظرة من العام السابق.
كما اوضحت البيانات أن معدل نمو الأجور تباطأ بصورة طفيفة إلى 6% مقابل 6.1% في الأشهر الثلاثة بين نوفمبر ويناير، لكنه كان أفضل من التوقعات عند 5.8%.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099165
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