الأسهم الأوروبية تتراجع بأكثر من 1% على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تزايد التهديدات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.29% إلى 499 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاعي التعدين والخدمات المالية بنسبة 2.2% و2.1% على الترتيب.

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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% إلى 7858 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 1.37% إلى 17779 نقطة، فيما هبط“كاك” الفرنسي 1.45% إلى 7928 نقطة.

انخفضت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، وحدّ من خسائرها ارتفاع سهم“إريكسون” بنسبة 5.78%، بعدما أعلنت الشركة السويدية ارتفاع أرباح الربع الأول إلى 4.3 مليار كرونة (394.4 مليون دولار) على أساس سنوي متجاوزة التوقعات.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين ديسمبر وفبراير، مقارنة مع 3.9% في الفترة المناظرة من العام السابق.

كما اوضحت البيانات أن معدل نمو الأجور تباطأ بصورة طفيفة إلى 6% مقابل 6.1% في الأشهر الثلاثة بين نوفمبر ويناير، لكنه كان أفضل من التوقعات عند 5.8%.





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