خام برنت قد يصل إلى 100 دولار مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى الخبير“إد يارديني” أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط ووصول خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وذكر رئيس“يارديني ريسيرش” في مذكرة صدرت هذا الأسبوع أن التصعيد الأخير للحرب الإقليمية من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 100 دولار، كما حدث عندما غزت روسيا أوكرانيا أوائل عام 2022.
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وأضاف: هذا يذكرنا إلى حد كبير بالسبعينيات عندما أدت أزمتان للطاقة إلى تغذية دوامة الأجور والأسعار والإيجارات التي استمرت لعقود من الزمن.
بينما يتوقع“جيه بي مورجان” عدم تجاوز سعر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل حتى مايو، ووصول متوسط السعر في الربع الثاني إلى 85 دولارًا.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099164
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