خام برنت قد يصل إلى 100 دولار مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) يرى الخبير“إد يارديني” أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط ووصول خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وذكر رئيس“يارديني ريسيرش” في مذكرة صدرت هذا الأسبوع أن التصعيد الأخير للحرب الإقليمية من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 100 دولار، كما حدث عندما غزت روسيا أوكرانيا أوائل عام 2022.

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وأضاف: هذا يذكرنا إلى حد كبير بالسبعينيات عندما أدت أزمتان للطاقة إلى تغذية دوامة الأجور والأسعار والإيجارات التي استمرت لعقود من الزمن.

بينما يتوقع“جيه بي مورجان” عدم تجاوز سعر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل حتى مايو، ووصول متوسط السعر في الربع الثاني إلى 85 دولارًا.





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