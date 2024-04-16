إيرادات الجمارك العراقية تتجاوز 471 ميار دينار بالربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أنها حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري لم تتحقق منذ 10 سنوات، حيث بلغت أكثر من 471 مليار دينار، بنسبة نمو 120%.
وقال مستشار وزارة المالية العراقية حسن العكيلي، إن الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو السلطة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء ساهمت إلى حدٍ كبير في زيادة نسبة الإيرادات.
موضوعات متعلقة
انتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024 يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار ضعف الين.. ونيكي يفقد 760 نقطة
وأضاف أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية التي طورت العمل الجمركي وكذلك دقة وسرعة الإنجاز لاسيما تطبيق نظام أتمتة وتحديث الجمارك“الإسيكودا”، ساهما أيضا في زيادة الإيرادات.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.