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إيرادات الجمارك العراقية تتجاوز 471 ميار دينار بالربع الأول 2024

4/16/2024 4:37:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أنها حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري لم تتحقق منذ 10 سنوات، حيث بلغت أكثر من 471 مليار دينار، بنسبة نمو 120%.

وقال مستشار وزارة المالية العراقية حسن العكيلي، إن الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو السلطة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء ساهمت إلى حدٍ كبير في زيادة نسبة الإيرادات.

موضوعات متعلقة انتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024 يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار ضعف الين.. ونيكي يفقد 760 نقطة

وأضاف أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية التي طورت العمل الجمركي وكذلك دقة وسرعة الإنجاز لاسيما تطبيق نظام أتمتة وتحديث الجمارك“الإسيكودا”، ساهما أيضا في زيادة الإيرادات.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099163

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