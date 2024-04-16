إيرادات الجمارك العراقية تتجاوز 471 ميار دينار بالربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أنها حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري لم تتحقق منذ 10 سنوات، حيث بلغت أكثر من 471 مليار دينار، بنسبة نمو 120%.

وقال مستشار وزارة المالية العراقية حسن العكيلي، إن الجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو السلطة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء ساهمت إلى حدٍ كبير في زيادة نسبة الإيرادات.

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وأضاف أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية التي طورت العمل الجمركي وكذلك دقة وسرعة الإنجاز لاسيما تطبيق نظام أتمتة وتحديث الجمارك“الإسيكودا”، ساهما أيضا في زيادة الإيرادات.

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