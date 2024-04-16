هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار ضعف الين.. ونيكي يفقد 760 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية بوتيرة حادة في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع، مع استمرار ضعف قيمة الين، وفي ظل تزايد مبيعات الأسهم التكنولوجية بعد تراجع أداء البورصة الأمريكية خلال تعاملات الأمس نتيجة ارتفاع عوائد الديون السيادية طويلة الأجل.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 1.94% أو ما يعادل 761 نقطة إلى 38471 نقطة، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.04% إلى 2697 نقطة.
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ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 154.46 ين، وذلك بعدما تراجعت قيمة الين لأدنى مستوى منذ شهر يونيو من عام 1990 خلال تعاملات الإثنين (154.15 ين للدولار).
الأمر الذي علّق عليه وزير المالية“شونيتشي سوزوكي” خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإنه سوف يستجيب للأمر استجابة شاملة وفق ما تقتضيه الحاجة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099162
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