هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار ضعف الين.. ونيكي يفقد 760 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية بوتيرة حادة في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع، مع استمرار ضعف قيمة الين، وفي ظل تزايد مبيعات الأسهم التكنولوجية بعد تراجع أداء البورصة الأمريكية خلال تعاملات الأمس نتيجة ارتفاع عوائد الديون السيادية طويلة الأجل.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 1.94% أو ما يعادل 761 نقطة إلى 38471 نقطة، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.04% إلى 2697 نقطة.

موضوعاتانتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024 يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها إيرادات الجمارك العراقية تتجاوز 471 ميار دينار بالربع الأول 2024

ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 154.46 ين، وذلك بعدما تراجعت قيمة الين لأدنى مستوى منذ شهر يونيو من عام 1990 خلال تعاملات الإثنين (154.15 ين للدولار).

الأمر الذي علّق عليه وزير المالية“شونيتشي سوزوكي” خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإنه سوف يستجيب للأمر استجابة شاملة وفق ما تقتضيه الحاجة.





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