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الدولار يسجل 48.50 جنيه للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

4/16/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ أعلى سعر لتداول الدولار الأمريكى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر العملة الأمريكية فى البنك الأهلى المتحد 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

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واستقر السعر فى بنكى الأهلى المصرى ومصر عند 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

وسجلت 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيهًا للبيع فى بنكى البركة والعقارى المصرى العربى.

وبلغ أقل سعر لتداول الدولار 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع فى بنوك فيصل الإسلامى والشركة العربية المصرفية والمصرى لتنمية الصادرات.

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