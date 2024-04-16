الدولار يسجل 48.50 جنيه للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ أعلى سعر لتداول الدولار الأمريكى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.
وسجل سعر العملة الأمريكية فى البنك الأهلى المتحد 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.
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واستقر السعر فى بنكى الأهلى المصرى ومصر عند 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
وسجلت 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيهًا للبيع فى بنكى البركة والعقارى المصرى العربى.
وبلغ أقل سعر لتداول الدولار 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع فى بنوك فيصل الإسلامى والشركة العربية المصرفية والمصرى لتنمية الصادرات.
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