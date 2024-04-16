اليوم.. نهاية قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال ديجيتايز للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مد شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة من 12 مليون جنيه إلى 108 مليون جنيه.
وقررت مد فترة الاكتتاب في المرحلة الأولى حتى 2 أبريل المقبل، لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 28 فبراير الجاري.
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وأضافت أنه سيمتد تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم لينتهي اليوم 16 أبريل.
ارتفعت أرباح شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بنسبة 77% خلال 2023، لتصل 5.75 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.24 مليون جنيه في عام 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال عام 2023 لتصل 355.5 مليون جنيه، مقابل 252.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعة لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.
وبذلك تكون الشركة رفعت رأس المال المصدر بقيمة 96 مليون جنيه موزعة على 96 مليون سهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش.
وبحسب مصادر، قدمت الشركة تقريرًا للقيمة العادلة لسهم الشركة، وتقرير عن مستهدفاتها ضمن إجراءات زيادة رأس المال، أعدته شركة إيليت للاستشارات المالية، ومن المقرر أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة فى السوق الرئيسى خلال أيام.
وتضمن ملف زيادة تتم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وكشفت الشركة فى نشرة الطرح التى تم إعدادها نهاية العام الماضى أنها تستهدف التوسع فى أنشطة البنية التحتية للاتصالات بإنشاء مراكز بيانات والتوسع فى إنشاء شبكات الجيل الرابع والخامس، لعملاء مثل شركتى فودافون وأورنج واتصالات.
كما ستتوسع الشركة فى نشاط التجارة الإلكترونية عبر فتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة لمنصتها بإضافة الدفع الإلكترونى والتمويل متناهى الصغر للعملاء، كما تعتزم الشركة تصدير خدمات الاتصالات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا فى إطار التوسع الإقليمى، بجانب العمل على إنشاء صندوق استثمار مخصص للاقتصاد الرقمى، حتى يكون منصة للتوسعات والاستفادة من خبرات الشركة الفنية لدعم الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا المتقدمة سريع التطور والتقنيات الحديثة.
وبدأ التداول على أسهم الشركة فى جلسة يوم 16 أكتوبر الماضى، عقب تنفيذ الطرح العام ببورصة النيل، لعدد 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 4.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه.
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