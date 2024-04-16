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يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها

4/16/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى استراتيجيو“يو بي إس جروب” أن النمو القوي في الولايات المتحدة بالتزامن مع التضخم المستمر يعزز احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة بدلاً من خفضها.

ويتوقع السيناريو الأساسي الذي حدده المصرف السويسري خفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار إجمالي 50 نقطة أساس فقط من المستوى الحالي البالغ 5.5%.

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ورغم ذلك إلا أنه يرى احتمالاً متزايدًا بفشل التضخم في التراجع إلى مستهدف البنك المركزي مما يحفز العودة إلى رفع الفائدة، مما يسفر عنه عمليات بيع في الأسهم والسندات.


وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة أنه إذا ظل التوسع مرنًا واستقر التضخم عند مستوى 2.5% أو أعلى من ذلك، فسيكون هناك خطر حقيقي من استئناف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى بحلول أوائل العام المقبل، حتى تصل إلى 6.5% بحلول منتصف 2025.


المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099158

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