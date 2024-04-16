يو بي إس يشير لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية بدلاً من خفضها

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى استراتيجيو“يو بي إس جروب” أن النمو القوي في الولايات المتحدة بالتزامن مع التضخم المستمر يعزز احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة بدلاً من خفضها.
ويتوقع السيناريو الأساسي الذي حدده المصرف السويسري خفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار إجمالي 50 نقطة أساس فقط من المستوى الحالي البالغ 5.5%.
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ورغم ذلك إلا أنه يرى احتمالاً متزايدًا بفشل التضخم في التراجع إلى مستهدف البنك المركزي مما يحفز العودة إلى رفع الفائدة، مما يسفر عنه عمليات بيع في الأسهم والسندات.
وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة أنه إذا ظل التوسع مرنًا واستقر التضخم عند مستوى 2.5% أو أعلى من ذلك، فسيكون هناك خطر حقيقي من استئناف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى بحلول أوائل العام المقبل، حتى تصل إلى 6.5% بحلول منتصف 2025.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099158
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