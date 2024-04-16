انتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، أن مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وتمت مقارنة النمو بزيادة قدرها 5.5% مسجلة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
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وأضافت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين توسعت في المناطق الريفية بنسبة 5.2%.
وقفزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مع توسع مبيعات السلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 11.6%، وهو ما يمثل 23.3% من إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية.
وتعهدت الصين بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز التدفقات الاقتصادية السليمة، مع تعزيز النمو المطرد في الإنفاق الاستهلاكي هذا العام.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099157
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