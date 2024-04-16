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انتعاش مبيعات التجزئة في الصين بالربع الأول من 2024

4/16/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، أن مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

وتمت مقارنة النمو بزيادة قدرها 5.5% مسجلة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

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وأضافت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين توسعت في المناطق الريفية بنسبة 5.2%.

وقفزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مع توسع مبيعات السلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 11.6%، وهو ما يمثل 23.3% من إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية.

وتعهدت الصين بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز التدفقات الاقتصادية السليمة، مع تعزيز النمو المطرد في الإنفاق الاستهلاكي هذا العام.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099157

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