رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري.. الحكومة توضح

MENAFN - Al-Borsa News) انتشرت أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

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وشددت الوزارة على أن أسعار سلع التموين بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابته كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.