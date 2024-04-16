رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري.. الحكومة توضح

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتشرت أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
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وشددت الوزارة على أن أسعار سلع التموين بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابته كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.
وأشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
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