السلع التموينية: سداد 92 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدي عن 3 أيام عمل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية والتجارية وشركة بنوك مصر عن سداد مبلغ 92 مليون جنية قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (8-9-10 إبريل 2024) لأصحاب المخابز.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.
موضوعات متعلقة
((الطاقة الجديدة)) و((صندوق مصر السيادى)) يعتزمان طرح المرحلة الثانية من ((الزعفرانة)) النصف الثانى 2024 4.3 طن من الذهب دخلت بدون جمارك مع العائدين من الخارج منذ مايو الماضى “شكورا للصناعات الكيماوية” تستحوذ على مصنع إسفنج بالأقصر
وأكد البيان حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.