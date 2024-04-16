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السلع التموينية: سداد 92 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدي عن 3 أيام عمل

4/16/2024 4:36:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية والتجارية وشركة بنوك مصر عن سداد مبلغ 92 مليون جنية قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (8-9-10 إبريل 2024) لأصحاب المخابز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وأكد البيان حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099153

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