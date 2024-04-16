الحجر الزراعي يوجه بتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية

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- Al-Borsa News) وجه المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي الدكتور سعد موسى العاملين بمنافذ الحجر والإدارات المختلفة بالموانئ المصرية بالعمل على مدار الساعة؛ لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال موسى – في بيان اليوم – أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية، واتساقًا مع الدور المهم للحجر الزراعي المصري بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
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وأضاف أن مهندسي الحجر الزراعي استقبلوا في أول أيام عيد الفطر المبارك كافة الشحنات الزراعية المصدرة لدول العالم المختلفة، وإنهاء الأعمال الخاصة بها على أكمل وجه.
وأكد أن استمرار العمل خلال أيام عيد الفطر يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة وحرص الدولة على الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم، وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات، خاصة قطاع الزراعة.
ووجه الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وبالأخص العاملين بإدارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية؛ تأكيدًا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعية في مصر.
يذكر أن القطاع الزراعي من بين أهم القطاعات التصديرية لعام 2024؛ تحقيقًا للدخل القومي المصري، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099152
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