الحجر الزراعي يوجه بتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) وجه المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي الدكتور سعد موسى العاملين بمنافذ الحجر والإدارات المختلفة بالموانئ المصرية بالعمل على مدار الساعة؛ لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية.

وقال موسى – في بيان اليوم – أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية، واتساقًا مع الدور المهم للحجر الزراعي المصري بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

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وأضاف أن مهندسي الحجر الزراعي استقبلوا في أول أيام عيد الفطر المبارك كافة الشحنات الزراعية المصدرة لدول العالم المختلفة، وإنهاء الأعمال الخاصة بها على أكمل وجه.

وأكد أن استمرار العمل خلال أيام عيد الفطر يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة وحرص الدولة على الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم، وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات، خاصة قطاع الزراعة.

ووجه الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وبالأخص العاملين بإدارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية؛ تأكيدًا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعية في مصر.

يذكر أن القطاع الزراعي من بين أهم القطاعات التصديرية لعام 2024؛ تحقيقًا للدخل القومي المصري، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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