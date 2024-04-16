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التموين تفتح باب استلام القمح المحلي مبكراً في 4 نقاط

4/16/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه علي المصيلحي وزير التموين، بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في أربعة محافظات، وهي:“جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد”.

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

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وأكد وزير التموين، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي هذا العام، بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

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