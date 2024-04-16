التموين تفتح باب استلام القمح المحلي مبكراً في 4 نقاط

(MENAFN
- Al-Borsa News) وجه علي المصيلحي وزير التموين، بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في أربعة محافظات، وهي:“جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد”.
وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.
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وأكد وزير التموين، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي هذا العام، بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.
وأضاف أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.
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