إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات الشركات بالسجل التجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News) منح الشركات مهلة 6 أشهر لتحديث بيانات السجل التجاري اعتبارا من 15 أبريل
أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
وأصدر علي المصيلحي وزير التموين، قراراً بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.
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من جانبه، أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم.
وطالب المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث البيانات وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة انشطة أخرى فى الحقول المحددة.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الانشطة لكافة المنشآت على الرابط ، وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الإطلاع على الشركات المرتبطة بهم، وإثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط ، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والإطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً، إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له“شركاتي”، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب“تحديث نشاط المنشأة”، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط، ثم اثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
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