إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات الشركات بالسجل التجاري

أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.

وأصدر علي المصيلحي وزير التموين، قراراً بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.

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من جانبه، أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم.

وطالب المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث البيانات وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة انشطة أخرى فى الحقول المحددة.

وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الانشطة لكافة المنشآت على الرابط ، وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الإطلاع على الشركات المرتبطة بهم، وإثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط ، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والإطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً، إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له“شركاتي”، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب“تحديث نشاط المنشأة”، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط، ثم اثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.