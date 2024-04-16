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صادرات تونس إلى مصر ترتفع 19.4% بالربع الأول 2024

4/16/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات تونس إلى مصر بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعد مصر ثاني دولة بعد الجزائر التي بلغت صادراتها 49.7% خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

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وتراجعت صادرات تونس مع كل من ليبيا بنحو 35.1%، والمغرب بنسبة 19.6%.

وأشار -في تقريره عن التجارة الخارجية خلال الربع الأول من 2024، اليوم السبت- إلى ارتفاع الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 71.3% من إجمالي الصادرات بنسبة 2.9% خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة الصادرات التونسية إلى العديد من الشركاء الأوروبيين، مثل إيطاليا بنحو8.4، وإسبانيا بنحو 49.9%، وبلجيكا 7.7%، في المقابل، تراجعت مع فرنسا 1.5%، وألمانيا 0.2%.

وأضاف أن الواردات مع الاتحاد الأوروبي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% لتبلغ 8538.1 مليون دينار، حيث تراجعت الواردات من إيطاليا 13.6%، وفرنسا 1.6%، وبلجيكا 23.6%، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات التونسية إلى ألمانيا 12.6%، وإسبانيا 6.2%.

وخارج الاتحاد الأوروبي، زادت الواردات مع روسيا بنسبة 39.1%، والمملكة المتحدة بنحو 14.6%، والهند بنحو 17.1%، في حين تراجعت الوارادات التونسية مع الصين بنحو 6.7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 12.4%، وتركيا بنحو 4.7%.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108099148

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