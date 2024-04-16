صادرات تونس إلى مصر ترتفع 19.4% بالربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات تونس إلى مصر بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتعد مصر ثاني دولة بعد الجزائر التي بلغت صادراتها 49.7% خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
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وتراجعت صادرات تونس مع كل من ليبيا بنحو 35.1%، والمغرب بنسبة 19.6%.
وأشار -في تقريره عن التجارة الخارجية خلال الربع الأول من 2024، اليوم السبت- إلى ارتفاع الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 71.3% من إجمالي الصادرات بنسبة 2.9% خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة الصادرات التونسية إلى العديد من الشركاء الأوروبيين، مثل إيطاليا بنحو8.4، وإسبانيا بنحو 49.9%، وبلجيكا 7.7%، في المقابل، تراجعت مع فرنسا 1.5%، وألمانيا 0.2%.
وأضاف أن الواردات مع الاتحاد الأوروبي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% لتبلغ 8538.1 مليون دينار، حيث تراجعت الواردات من إيطاليا 13.6%، وفرنسا 1.6%، وبلجيكا 23.6%، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات التونسية إلى ألمانيا 12.6%، وإسبانيا 6.2%.
وخارج الاتحاد الأوروبي، زادت الواردات مع روسيا بنسبة 39.1%، والمملكة المتحدة بنحو 14.6%، والهند بنحو 17.1%، في حين تراجعت الوارادات التونسية مع الصين بنحو 6.7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 12.4%، وتركيا بنحو 4.7%.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108099148
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