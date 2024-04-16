أسعار الذهب تنخفض فى منتصف تعاملات اليوم الأحد

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، وذلك بعد الارتفاعات التى سجلها الذهب منذ مساء أمس السبت مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا فى مصر – نحو 3275 جنيهًَا فى منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنحو 3280 جنيهًا للجرام فى ختام تعاملات أمس السبت.

موضوعاتضبط 17 مليون جنيه في ضربة جديدة لتجار العملة بالسوق السوداء “القصير”: نسعى لتجاوز الصادرات الزراعية 8 ملايين طن العام الجاري تخصيص 8.1 مليار جنيه استثمارات عامة لـ”القليوبية” بـ2023-2024

وقال المهندس سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الاثنين الماضى عند مستوى 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم التعاملات أمس السبت عند مستوى 3280 جنيهًا، فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمي بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامست مستوى 2430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.

وأضاف إمبابى، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2812 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2187 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26240 جنيهًا.

وتوقع متعاملون بسوق الذهب فى مصر، ارتفاع أسعار الذهب محليًا مع عودة تداولات البورصة العالمية غدًا الاثنين، مع توقعات صعود أسعار الأوقية لمستويات قياسية بفعل التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.