أسعار الذهب تنخفض فى منتصف تعاملات اليوم الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، وذلك بعد الارتفاعات التى سجلها الذهب منذ مساء أمس السبت مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا فى مصر – نحو 3275 جنيهًَا فى منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنحو 3280 جنيهًا للجرام فى ختام تعاملات أمس السبت.
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وقال المهندس سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الاثنين الماضى عند مستوى 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم التعاملات أمس السبت عند مستوى 3280 جنيهًا، فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمي بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامست مستوى 2430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.
وأضاف إمبابى، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2812 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2187 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26240 جنيهًا.
وتوقع متعاملون بسوق الذهب فى مصر، ارتفاع أسعار الذهب محليًا مع عودة تداولات البورصة العالمية غدًا الاثنين، مع توقعات صعود أسعار الأوقية لمستويات قياسية بفعل التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.
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