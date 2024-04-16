أسيوط تستعد لحصاد وتوريد القمح بتجهيز 28 مركزًا للتجميع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محافظ أسيوط عصام سعد عن الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2023/ 2024 بنطاق المحافظة بعدد 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعين على 13 مركز وحى بالمحافظة، وفقًا للإجراءات التى تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع.

وقال محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم الأحد – إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 174 ألفا و757 فدانًا بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى.. مضيفا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى وسيكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التى يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية.

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وأصدر محافظ أسيوط، تكليفاته لوكيل وزارة الزراعة المهندس محمود صبحى وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للإنتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التى اعلنتها وزارة الزراعة وإستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 2000 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى إنتهاء من موسم التوريد فى 15 أغسطس 2024 معلنا حضوره أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات فى سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى ودعم المزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى ستتم فى 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد حيث يجرى توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح بموسم الحصاد ابتداءا من 15 أبريل وتوريد القمح المحلى حتى 15 اغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

كما وجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الزراعة باسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط بالالتزام بضوابط وزارة الزراعة و وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتسويق وتداول الاقماح المحلية موسم 2024، وتوريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى وذلك وفقًا لبرنامج نقل محدد ومعتمد من جهات التسويق لاستيعاب كافة الأقماح الموردة مع اتباع شروط التخزين السليم وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك مع متابعة توفير الأجولة الجوت فى حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها فى سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها بحضور ممثلى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة ((أمين الموقع التخزيني)) وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومى بمساحات الأراضى التى تتم حصادها والأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

وناشد محافظ أسيوط جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلى.. مشيرا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أوإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة (()).

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