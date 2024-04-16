واشنطن تنفي التنسيق مع إيران حول ردها العسكري على إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إيران لم ترسل تحذيرا مبكرا للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل.



وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أسقطت 87 صاروخا وطائرة مسيرة من تلك التي أطلقتها إيران في هجومها على إسرائيل .

ورفض مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشكل قاطع الادعاءات القائلة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة عن ضربات جوية ضد إسرائيل مسبقا.

وذكر كيربي في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه كانت هناك رسائل متبادلة بشكل طبيعي على خط واشنطن-طهران بعد الهجوم، لكن لم يرسل الإيرانيون أي تحذير للجانب الأمريكي قبل الهجوم.

وقال: "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمدوا الفشل وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططا له.. كل هذا غير صحيح بشكل قاطع".

وأضاف أن "إيران لم ترسل تحذيرا مبكرا للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل، أو الأهداف المحتملة من الهجوم".

وأعتبر أن "إسرائيل حققت نجاحا استثنائيا فيما منيت إيران بفشل ذريع".

وقال إن "99 بالمئة من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران تم تحييدها من قبل إسرائيل وشركائها".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أسقطت 87 صاروخا وطائرة مسيرة من تلك التي أطلقتها إيران في هجومها الجوي على إسرائيل في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمره الصحفي اليومي.

وقال المتحدث إنه وفقا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تم اطلاق 110 صاروخا باليستيا متوسط المدى، و30 صاروخ كروز، وأكثر من 150 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل من إيران والعراق وسوريا واليمن.

وذكر رايدر أن الولايات المتحدة أسقطت 81 من تلك الطائرات بدون طيار وما لا يقل عن 6 صواريخ باليستية.

ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد زيادة التوترات في المنطقة، قال رايدر إنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والعناصر الأمريكيين.

وردا على سؤال حول تصريح إسرائيل بأنها سترد على إيران، تجنب رايدر الإجابة قائلا: "لا أريد أن أقوم بافتراضات في هذه المرحلة"، وأكد أنه "ينبغي سؤال إسرائيل عن هذه الأمور".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها بينها "حزب الله" في لبنان، وجاء ردا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وتتهم طهران تل أبيب بشن هجوم دمشق الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي، فيما لم تعترف تل أبيب أو تنف رسميا مسؤوليتها عن الهجوم.