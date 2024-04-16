اسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء
التاريخ
4/16/2024 4:33:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، حسب سلطة النقد على النحو الأتي:
الدولار الأمريكي : الشراء=3.7474 | البيع=3.7524
الدينار الأردني: الشراء=5.2780 | البيع=5.3000
اليورو الأوروبي: الشراء=3.9737 | البيع=3.9805
الجنيه المصري: الشراء=0.0774 | البيع=0.0777
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