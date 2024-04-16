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مستعمرون يشرعون بإنشاء بؤرة استعمارية في الأغوار الشمالية

4/16/2024 4:33:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بإنشاء بؤرة استعمارية في الأغوار الشمالية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن مجموعة من المستعمرين شرعوا بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة إلى الشرق من "شارع 60"، بالقرب من مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة.

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