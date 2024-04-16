مستعمرون يشرعون بإنشاء بؤرة استعمارية في الأغوار الشمالية

مستعمرون يشرعون بإنشاء بؤرة استعمارية في الأغوار الشمالية
التاريخ
4/16/2024 4:33:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بإنشاء بؤرة استعمارية في الأغوار الشمالية.
وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن مجموعة من المستعمرين شرعوا بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة إلى الشرق من "شارع 60"، بالقرب من مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة.
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