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وزير الهجرة الإسرائيلي: لا نستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية

4/16/2024 4:33:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-نقلت صحيفة معاريف العبرية عن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير، أن الحكومة الاسرائيلية لا تستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية.
وقال سوفير" نحن في مواجهة واقع لا يمكن تقبله بعد الهجوم الإيراني وعلينا أن نغير المعادلة".
وأضاف أن" علينا دراسة جميع أنواع المبادئ التي كانت في قلب المفهوم الأمني لإسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".


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