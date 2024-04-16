وزير الهجرة الإسرائيلي: لا نستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-نقلت صحيفة معاريف العبرية عن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير، أن الحكومة الاسرائيلية لا تستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية.
وقال سوفير" نحن في مواجهة واقع لا يمكن تقبله بعد الهجوم الإيراني وعلينا أن نغير المعادلة".
وأضاف أن" علينا دراسة جميع أنواع المبادئ التي كانت في قلب المفهوم الأمني لإسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
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