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بن غفير يشكل فريقًا لملاحقة نشطاء يدعمون فلسطين

4/16/2024 4:33:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، شكل فريقًا خاصًا لملاحقة نشطاء يساريين يدعمون النشاطات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.


وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الفريق يضم عددًا من المحققين التابعين للجيش الإسرائيلي، والشرطة، وممثلون عن جهاز الشاباك، وكذلك وزارة الداخلية.


وبينت، أن الهدف من هذه الخطوة هدفها تحديد أماكن هؤلاء النشطاء، والذين يتهمهم بن غفير أنهم يتسببون بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي وحالة الاستقرار بالضفة والقدس.

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