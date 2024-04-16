إجماع في إسرائيل بضرورة الردّ على إيران وخلافات حول الحجم والمكان والزمان.. ودعوات خارجية وداخلية للتريث

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-فيما يبدو ميزان الرعب المتبادل بين إسرائيل وإيران في مرحلة تشكّل جديدة، تفيد تصريحات وتسريبات متتالية داخل إسرائيل، بأن قادتها في الائتلاف والمعارضة متوافقون على ضرورة الردّ على إيران بعد هجمتها غير المسبوقة، لكنهم يختلفون على حجم الرد وتوقيته ومكانه، وسط دعوات كثيرة للتريّث واختيار الهدف بعناية والحذر خشية الانزلاق إلى حرب إقليمية، والاهتمام بالحفاظ على التحالف الغربي- العربي الناشئ ضد إيران.

وبالتزامن، سيصل إلى إسرائيل وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي في محاولة لمنع تصعيد جديد محتمل في الشرق الأوسط. وتنقل وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الثلاثاء عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو قال لوزراء حزبه“الليكود” إن على إسرائيل الردّ على إيران بحكمة بعيدا عن الانفعالية، منوها أيضا لأهمية ترك الإيرانيين في حالة قلق وضغط وهم ينتظرون الضربة الإسرائيلية.

وقالت تسريبات إسرائيلية إن مكتب نتنياهو رفض تلقي مكالمات خارجية من مسؤولين دوليين منذ أمس الإثنين؛ بسبب خوفه من عزمهم ممارسة الضغوط عليهم. ويتوافق المستوى العسكري مع المستوى السياسي في إسرائيل حول حتمية الرد على إيران كما تجلى في تصريحات قائد جيش الاحتلال هرتسي هليفي، الذي قال بلهجة قاطعة من قاعدة“نفاطيم” الجوية في النقب:“سيكون هناك رد على هذا الاعتداء الواسع”، وتبعه الناطق العسكري دانيال هغاري الذي قال إن إسرائيل سترد في المكان والزمان المناسبين.

وبعد التحفظات المعلنة من قبل الولايات المتحدة على ردّ عسكري إسرائيلي، وتأكيد ساستها بأنهم لن يشاركوا في عمل هجومي ضد إيران، اهتماما بمصالح أمريكية في المنطقة، وبحسابات داخلية على رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة، تكشف صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم، أنه رغم معارضة الدول العظمى والخوف من التصعيد، يعترف مصدر أمريكي أن الرئيس بايدن لن يمنع نتنياهو من تنفيذ قرار يتخذه بهذا الخصوص.

في المقابل، تفيد وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل ورغم استعدادها للرد، تبعث برسائل لعدة جهات دولية وإقليمية أنها ليست معنية بحرب ولا تريد تصدعا في التحالف الدولي الناتج، وعلى ما يبدو هذه محاولة لطمأنة دول معينة والحفاظ على بدء تحسن العلاقات معها، علاوة على الرغبة بتحاشي سوء فهم مع إيران يؤدي لتصعيد خطير كلاهما لا يرغب به. كما قالت الإذاعة العبرية الرسمية اليوم، إن إسرائيل بعثت رسالة تطمين سرية لدول عربية في ظل تهديدات إيرانية لها، مفادها:“لن نقوم بما يزعزع الاستقرار عندكم أو إظهاركم عملاء لنا”.

إيهود باراك: علينا الرد والتحلي بالصبر الاستراتيجي

في حديث للإذاعة العبرية الرسمية، عبّر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك، عن المزاج السائد لدى معظم الأوساط الرسمية وغير الرسمية داخل إسرائيل، بإشادته بقدرات الدولة العبرية الجوية في صدّ الهجمة الإيرانية خلال“ليلة المسيّرات” وبدعوته للتريّث والتصرف بحكمة وإطلاق حجر يصيب عدة أهداف في اتجاهات مختلفة.

عن ذلك قال باراك:“علينا الرد، ولكن علينا معاينة الهدف من جملة أهداف ممكنة مع الأخذ بالحسبان عدة اعتبارات: ألا يؤدي الرد لحرب يحقق حلم سنوار، عدم نسيان الحرب على غزة وأهدافها التي لم تتحقق بعد، والمحتجزين”. منبها أيضا للحذر والحرص على عدم اندلاع حرب مع حزب الله، ولضرورة السعي لترميم قوة الردع وترميم العلاقات مع واشنطن في ذات الوقت، بعدما تبينت مجددا حيوية الدعم الأمريكي خلال الأزمة الراهنة مع إيران، علاوة على دعوته للحفاظ على التحالف الناشئ“الغربي- العربي” ضد المحور الإيراني.

وفي نطاق دعوته للتريّث والحذر، لفت باراك إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أخطأت مجددا قبل أيام، بعدما تنبأت بأن إيران لن ترد عسكريا على قصف قنصليتها في دمشق، واغتيال قيادات في الحرس الثوري، مذكّرا بفشلها أيضا في السابع من أكتوبر. وتابع:“لذلك، عندما يقال لك إن هذا رد مقترح ملائم لن يدفع إيران للرد ثانية عليك التشكيك به”.

وفي هذا المضمار قال النائب من حزب“يش عتيد” المعارض متان كهانا (طيّار عسكري سابق) إن إسرائيل حققت ليلة السبت نجاحا باهرا، لكنها بدون التحالف الإقليمي والتعاون الغربي ودول أخرى، كانت ستصحوا على صباح مختلف خطير.

الحذر من الاستعجال

وفي الرأي العام، يدعو مراقبون إسرائيليون كثر للتريث، مقابل دعوات بن غفير وسموتريتش وبعض وزراء الليكود وعدد من المحللين للرد العنيف الفوري ورد الصاع صاعين لإيران.

في مقال تنشره“يديعوت أحرونوت” اليوم، يحذّر المعلق السياسي البارز بن درور، من الاكتفاء برد رمزي على هجمة إيران. ويعلل دعوته لرد قوي بالقول إنه للمرة الأولى، ينشأ تحالف غربي- إسرائيلي- عربي، شارك في لحظة الحقيقة ضد إيران، لكن هذا المكسب في خطر؛ لأننا في الشرق الأوسط. زاعما أنه في الظروف النائشة، فإن ضبط النفس هو ضعف، ويعني استمرار الكيدية الإيرانية مما من شأنه أن يشجع طهران على الاستمرار في زعزعة الاستقرار خاصة في الأردن.

في المقابل يحذر عدد كبير من المراقبين من الرد العجول، فيقول على سبيل المثال رون بن يشاي، المحلل العسكري في موقع“واينت”:“علينا عدم العجلة للرد بهجوم على إيران، أولا كي نباغتهم وتجعلهم في حيرة وقلق دائمين، ودفعهم للتساؤل هل يستحق دعم الفلسطينيين كل هذا العناء؟ والسبب الثاني هو البحث عن هدف. على إسرائيل أن لا يؤدي ردها لحرب إقليمية”.

وتبعه بهذه الروح، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل، الذي يقول اليوم إن إسرائيل تستعد للرد، والخطر الكبير أن تجر إيران حزب الله عميقا للمعركة. ويوضح أن هناك إجماعا من كل الأطراف داخل الكابينيت بضرورة الرد، وأن الاتجاه هو البحث عن رد يتم اختياره بعناية لا يجر الشرق الأوسط إلى حرب. ويمضي في تحذيراته:“الخطر الكبير يكمن في حزب الله الذي بنته إيران لردع إسرائيل، وكجواب على احتمال استهداف منشآتها النووية. والآن من الوارد استخدامه كردّ على رد إسرائيلي محدود محتمل”.

كما يقول هارئيل إن إيران دفعت موضوع غزة وموضوع المخطوفين للهامش، وإن حماس اقترحت أمس إعادة 20 مخطوفا فقط، ويبدو أنه حان الوقت لصفقة واحدة شاملة بنبضة واحدة.

وفي هذا المضمار، كرّر إيهود باراك انتقادات التقليدية لسياسات نتنياهو، بقوله إن نجاح حماس في ترميم قواتها العسكرية في مواقع داخل القطاع، هو نتيجة لعدم وجود تصور إسرائيلي لليوم التالي، ونتيجة الشلل الاستراتيجي الذي يقوده نتنياهو، مما يمنح حماس فرصة إعادة بناء قواتها من جديد. وتابع:“علينا الانتباه للحتجزين”.

ماذا مع المحتجزين؟

وهذا ما تدعو له صحيفة“هآرتس” العبرية في افتتاحيتها اليوم، بقولها إن إسرائيل ترفض الإصغاء لأصدقائها، وتجد نفسها معزولة وهي تبتعد عن صفقة تعيد المحتجزين، وهذا جزء من رفضها لـ”اليوم التالي” وبالأساس السياق الشامل لتسوية القضية الفلسطينية. وتمضي في انتقاداتها لاستراتيجية نتنياهو الفاشلة بالقول:“طيلة سنوات حكمه، سار نتنياهو حسب مفهومية سلام مع العرب دون القضية الفلسطينية، من خلال إضعاف محمود عباس وتقوية حماس، حتى انهار ذلك في السابع من أكتوبر”.

غزة وحماس

يشار إلى أنه وبالتزامن مع تهديدات نتنياهو باجتياح رفح، أعلن أمس عن تأجيل العملية العسكرية ضد المدينة الفلسطينية.

من جهتهم، اعترف مندوبو جيش الاحتلال خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن كتائب لحماس نجحت بترميم ذاتها في جنوب وشمال القطاع، علاوة على أربع كتائب في رفح، وهذا ما اعتبره إيهود باراك نتيجة مباشرة لفشل سياسات حكومة نتنياهو التي لم تطرح تصورا لليوم التالي للحرب، وسحبت القوات من خان يونس، وسمحت بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية دون مساومة حماس عليها أو استخدامها رافعة للضغط عليها لاستعادة المحتجزين.

ويبدو أن جملة من الحسابات منها إيران والحرب التي لم تحقق أهدافها في غزة، والخوف من حرب إقليمية، والرغبة بالتمسك بتحالف غربي- عربي متشكّل ضد طهران، والرغبة بحفظ ماء الوجه وترميم الردع والهيبة المتضررة، كل ذلك سيدفع إسرائيل لرد محدود تستطيع إيران امتصاصه.