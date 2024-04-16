إسبانيا تعتزم قريبا اتخاذ خطوة نحو الاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN-أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنهم سيتخذون خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد جلسات ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين نيل العضوية الأممية الكاملة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي لويس مونتيغرو عقب لقائهما في مدريد، الاثنين.

ويقوم زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرتغالي والتحالف الديمقراطي مونتيغرو، الذي شكل حكومة الأقلية اليمينية بعد الانتخابات العامة المبكرة في البرتغال في 10 مارس، بأول زيارة رسمية له إلى إسبانيا كرئيس للوزراء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني سانشيز: "لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سننتظر الأسبوع المقبل ونتخذ خطوة بعد جلسات التصويت في الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي تأخر كثيرًا حتى الآن فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع "إذا كنت لا تقبل بوجود فلسطين، فلا يمكنك الاعتراف بها. إن موقف إسبانيا واضح للغاية. وسوف ندعم أيضًا العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".

وأردف أن "الاعتراف بفلسطين هو وحده الذي يمكن أن يضمن التعايش السلمي ويوقف دوامة العنف".

ومضى قائلا:" نحن نتحدث عن هذا الأمر مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد، وسوف تتخذ إسبانيا هذه الخطوة مهما حدث لأننا نعتقد أنها صحيحة".

بدوره أبدى رئيس الحكومة البرتغالية موقفا متحفظا وقال إنها تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لكنها لن تذهب أبعد مثل بعض الدول الأخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.

ورغم ذلك يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن مبادرة الانضمام هذه.

والأسبوع المنصرم، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي" مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري.