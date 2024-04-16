فورى تطلق حملة خيرك واصل خلال شهر رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) قامت شركة فورى بإطلاق حملتها ومبادرتها خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان“خيرك واصل فورى” لدعم أعمال الخير، على خلفية أغنية فرقة مسار إجبارى“خيرك سابق.. خيرك واصل”.

وتبرز الحملة ملامح الهوية المصرية والشخصية المصرية الأصيلة المهتمة بعمل الخير بكافة أنماط حياتها اليومية سواء بالقول أو الفعل، وشملت أغنية الحملة بعض المشاهد الإنسانية التى تؤكد على أصالة وشهامة الشعب المصرى طوال العام وليس فى رمضان فقط.

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وجاء اختيار كلمات الأغنية للتشجيع على فعل الخير بلمسة إنسانية رائعة، بالرغم من الظروف التى يمر بها الإنسان وأن فعل الخير هو فعل نابع من داخله و يقوم الإنسان بفعل الخير بكل أشكاله سواء بمساعدة الغير أو بكلمة جميلة أو ابتسامة.

وأيضاً، أقامت شركة فورى أحدث الأنشطة التفاعلية فى عدة مولات تجارية مثل سيتى سنتر ألماظة، وأركان، وتيفولى بلازا، وبارك ستريت، للتواجد بالقرب من المتبرعين فى هذه الأماكن، من خلال جناحها الذى يضم شاشات التبرع التفاعلية المدعومة بتقنية 3D، التى تتيح للزوار التبرع بسهولة ويسر لبعض المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة مجدى يعقوب للقلب ومستشفى بهية، ومستشفى الناس طوال شهر رمضان، باستخدام أى بطاقة بنكية، والمساعدة فى شفاء مريض وإدخال الفرحة والبسمة على أسرة مصرية.

الجدير بالذكر أن“فورى” تعد الخيار الأول عند الشارع المصرى لمساعدته على فعل الخير تجاه كافة فئات المجتمع لما تمتلكه“فورى” من حلول وخدمات سهلة وميسرة حيث تتيح إمكانية التبرع لأكثر من 250 مؤسسة وجمعية خيرية، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ، ومؤسسة مصر الخير، ومستشفى بهية، ودار الأورمان، ومرسال، مستشفى الناس، وذلك عبر أبليكشن myfawry، أو عبر ماكينات فورى POS المنتشرة فى كافة أنحاء مصر.