فورى تطلق حملة خيرك واصل خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News) قامت شركة فورى بإطلاق حملتها ومبادرتها خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان“خيرك واصل فورى” لدعم أعمال الخير، على خلفية أغنية فرقة مسار إجبارى“خيرك سابق.. خيرك واصل”.
وتبرز الحملة ملامح الهوية المصرية والشخصية المصرية الأصيلة المهتمة بعمل الخير بكافة أنماط حياتها اليومية سواء بالقول أو الفعل، وشملت أغنية الحملة بعض المشاهد الإنسانية التى تؤكد على أصالة وشهامة الشعب المصرى طوال العام وليس فى رمضان فقط.
موضوعات متعلقة
“محمد شمروخ” رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات “البريد” تطرح“حساب جاري” جديدًا بعائد 16% “تنظيم الاتصالات”: المصريون أرسلوا 675 مليار رسالة إلكترونية يوميًا خلال رمضان
وجاء اختيار كلمات الأغنية للتشجيع على فعل الخير بلمسة إنسانية رائعة، بالرغم من الظروف التى يمر بها الإنسان وأن فعل الخير هو فعل نابع من داخله و يقوم الإنسان بفعل الخير بكل أشكاله سواء بمساعدة الغير أو بكلمة جميلة أو ابتسامة.
وأيضاً، أقامت شركة فورى أحدث الأنشطة التفاعلية فى عدة مولات تجارية مثل سيتى سنتر ألماظة، وأركان، وتيفولى بلازا، وبارك ستريت، للتواجد بالقرب من المتبرعين فى هذه الأماكن، من خلال جناحها الذى يضم شاشات التبرع التفاعلية المدعومة بتقنية 3D، التى تتيح للزوار التبرع بسهولة ويسر لبعض المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة مجدى يعقوب للقلب ومستشفى بهية، ومستشفى الناس طوال شهر رمضان، باستخدام أى بطاقة بنكية، والمساعدة فى شفاء مريض وإدخال الفرحة والبسمة على أسرة مصرية.
الجدير بالذكر أن“فورى” تعد الخيار الأول عند الشارع المصرى لمساعدته على فعل الخير تجاه كافة فئات المجتمع لما تمتلكه“فورى” من حلول وخدمات سهلة وميسرة حيث تتيح إمكانية التبرع لأكثر من 250 مؤسسة وجمعية خيرية، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ، ومؤسسة مصر الخير، ومستشفى بهية، ودار الأورمان، ومرسال، مستشفى الناس، وذلك عبر أبليكشن myfawry، أو عبر ماكينات فورى POS المنتشرة فى كافة أنحاء مصر.
MENAFN16042024000202011048ID1108098983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.