استمرار ركود سوق الهواتف المحمولة رغم انخفاض الأسعار

حالة كبيرة من التراجع فى الأسعار شهدها سوق الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة التراجع الكبير فى سعر صرف الدولار، هذه الحالة لم يشهدها سوق“الموبايل” منذ 4 سنوات، إذ تراجعت أسعار الهواتف الجديدة بالسوق المحلى سواء التى تباع بضمان“محلى” أو التى تأتى من الخارج بضمان“دولى” بنسب انخفاض بين 20% و35%، ورغم هذا الانخفاض، إلا أن السوق مازال يعانى ركوداً كبيراً نتيجة ضعف القوة الشرائية وترقب المستهلكين لمزيد من التراجع فى الأسعار أملاً فى شراء هواتف بأسعار مقبولة.

الأمر نفسه فى سوق الهواتف المحمولة المستعملة التى شهدت انخفاضًا فى الأسعار بنسب وصلت إلى 15% ما حرك المبيعات بصورة جزئية .

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رصد عدد من الخبراء والتجار تحدّثت معهم“البورصة” تراجعًا فى أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلى سواء التى تحمل ضمانًا محليًا أو التى تأتى من الخارج بضمان“دولى” بنسب تراوحت بين 20% و35% نتيجة تصحيح سعر الصرف، ورغم هذا التراجع إلا أن السوق مازال يعانى ركوداً نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وكانت هواتف سامسونج وآبل وأوبو الأكثر تراجعاً فور انخفاض سعر الدولار من مستوياته التى سجلها فى السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف.

قال محمد المهدى، الأمين العام للجنة النقابية للاتصالات والمحمول والرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إن هناك تراجعًا فى أسعار الهواتف المحمولة التى تأتى بضمان محلى بنسب تراوحت بين 10 و20% نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار فى السوق الموازية مع توقعات بمزيد من التراجع فى أسعار الهواتف.

أضاف المهدى لـ”البورصة” أنه رغم هذا التراجع، إلا أن السوق مازال يعانى ركوداً كبيراً، وعزا ذلك لحالة الترقب لدى المستهلك والذى ينتظر المزيد من الانخفاض فى أسعار الهواتف المحمولة حتى يتسنى له اتخاذ قرار الشراء بأفضل سعر ممكن.

وفيما يتعلق بالهواتف الجديدة التى تأتى من الخارج والتى يطلق عليها“الدولى” والمرتبطة بشكل وثيق بسعر الدولار أوضح الأمين العام للجنة النقابية للاتصالات والمحمول أنها انخفضت بشكل كبير، إذ وصلت نسب الانخفاض بين 30 و35% خلال الأيام الماضية وخاصة موديلات هواتف“ريلمى” و”أوبو” مع توقع بمزيد من التراجع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال محمد رشدى، مسئول مبيعات بمحل“المنجى” للهواتف بوسط البلد إن هواتف أوبو تراجعت بشكل ملحوظ فور تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار.

تابع:“جميع الهواتف المحمولة التى تأتى من الخارج انخفض سعرها بشكل ملحوظ مابين 20 و35% خاصة رينو10 الذى كان يباع بـ 20 ألف جنيه منذ عدة أسابيع وتراجع إلى 17.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى أوبو a72 والذى كان يباع بـ 11 ألف جنيه وأصبح سعره حاليًا 8500 جنيه.

الأمر نفسه فى الكثير من موديلات هواتف“ريلمى” و”سامسونج” الواردة من الخارج، خاصة الهواتف المحمولة“الفلاج شيب” التى تكسر حاجة الـ 40 ألف جنيه، فهاتف سامسونج اس 23 ألترا وصل سعره قبل انخفاض الدولار إلى 69 ألف جنيه، وحاليًا الهاتف متاح فى الأسوق بأسعار بين 40 و45 ألف جنيه وهذا الأمر يوضح بشكل كبير الانخفاض الذى حدث فى أسعار هذه الهواتف.

أوضح أنه رغم التراجع الكبير فى الأسعار إلا أن المستهلك مازال يطمح فى المزيد من الانخفاض فى السعر، خاصة أن الأسعار زادت بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الستة الماضية، ما ساهم فى تعميق حالة الركود الذى يعانى منه سوق الهواتف منذ عدة سنوات نتيجة تراجع القوة الشرائية وتوجيه دفه المستهلك لمنتجات أخرى ذات أولوية أكبر.

مصطفى عبدالرحمن، مسئول مبيعات بشركة“الصفوان” للهواتف بشارع عبدالعزيز أوضح أن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار الهواتف المحمولة نتيجة التراجع فى سعر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن التراجع تباينت نسبته بين 30 و35% مع توقعات بمزيد من الانخفاض.

أوضح أن بعض التجار تعرضوا لخسائر نتيجة الانخفاض المفاجيء فى الأسعار، فمنهم من اشترى هواتف دولى وارد الإمارات والسعودية بسعر الدولار الموازى والذى كان وقتها بـ69 جنيهًا، وسيضطر حاليًا للبيع بسعر أقل 35 و40% حتى لا يخسر أكثر اذا استمر فى الاحتفاظ ببضائعه.

تابع:“هواتف سامسونج وآبل كانت الأكثر تراجعًا نتيجة تواجد الكثير منها فى الأسواق، وبعض التجار سيضطر لبيعها بالأسعار الجديدة لتلافى المزيد من الخسائر نتيجة استمرار تراجع الأسعار”.

أشار إلى أن مكسب التاجر كان فى الهواتف الفلاج شيب مثل آيفون 14 و15 بموديلاتهما المختلفة بالإضافة إلى سامسونج إس 23 آلترا وإس 24 آلترا، فمكاسب التجار منها قبل انخفاض الدولار كانت مرتفعة، إلا أن خسائر التجار أصبحت كبيرة فى بيع هذه الموديلات بسبب الانخفاض الكبير والمفاجئ فى أسعارها فالتاجر اشترى على سبيل المثال هواتف إس 24 آلترا من الخارج وعرضها بنحو 100 ألف جنيه قبل تراجع الدولار، وحاليًا الجهاز يباع بـ 66.5 ألف جنيه، ما عرّض الكثير من التجار لخسائر كبيرة، وحاليًا مضطرون لبيع الهواتف بالأسعار الجديدة للحد من الخسائر.

الأمر نفسه أكده عبدالله محمد، صاحب محلات“الثريا” والذى أكد أن سوق الهواتف المحمولة سيشهد المزيد من الانخفاض فى الأسعار خلال الأسابيع المقبلة نتيجة استمرار انخفاض سعر الدولار.

أوضح أن سوق الهواتف المحمولة يعانى ركودًا منذ سنوات، وأن الانخفاض فى الأسعار قد يحرك السوق قليلاً، إلا أنه فى الوقت الحالى لم تشهد حركة المبيعات أى زيادات تذكر، فالمستهلك أجل قرار شراء الهواتف ويترقب الانخفاض فى الأسعار بحذر أملاً فى الاستفادة بمزيد من التراجع فى الأسعار حتى يتخذ قرار الشراء فى الوقت المناسب.

وعن أسعار آيفون فى السوق المحلى، أشار إلى أنها انخفضت بشكل ملحوظ خاصة وأن الكثير من التجار يسعون للتخلص من البضائع الموجودة لديهم رغم انهم اشتروها بأسعار مرتفعة تضاهى سعر الدولار فى السوق السوداء، لكنهم يحاولون الحد من خسائرهم بعرض الهواتف بأسعار تنافسية.

تعد الهواتف المستعملة أحد الخيارات التى يلجأ إليها الكثير من المستخدمين عند قرار الشراء، ورغم حالة الركود التى يعانى منها هذا السوق منذ فترة مابعد جائحة“كورونا”، إلا أنه يتحرك نسبياً كل فترة مقارنة بالجديد، ومع انخفاض سعر صرف الدولار انخفض هو الآخر بنسب وصلت إلى 15%، الأمر الذى حرّك المبيعات إلى حدٍ ما.

قال محمود نورالدين، مسئول مبيعات بمحل“العامرى” للهواتف إن سوق الهواتف المستعملة انخفض هو الآخر بالتزامن مع انخفاض سعر الهواتف الجديدة ما حرّك المبيعات نسبيًا.

أشار إلى أن نسب الانخفاض تتفاوت بحسب نوع الهاتف وحالته، إلاّ أنه بصفة عامة شهد هذا السوق تراجعًا فى الأسعار بنسب بلغت 15%.

أوضح أن هواتف آبل المستعملة الأكثر طلبًا خاصة سلسلة آيفون 13 و14، بالإضافة إلى هواتف سامسونج إس 23 آلترا والذى كان يباع بـ 49 الف جنيه، وتراجع إلى 43 ألف جنيه و39 الف جنيه فى بعض الحالات.

أوضح نور الدين، أن معدل الطلب على شراء الهواتف المستعملة مقبول وأن الكثير من شرائح المستخدمين التى لاتسطيع شراء الجديد تلجأ للمستعمل خاصة مستخدمى هواتف“آبل”، إلا أن هناك فئة أخرى من المستخدمين تفضل شراء هواتف“سامسونج” و”أوبو” المستعملة وخاصة سلسلة الرينو والـ A.

وقال عمرو السيد، مسئول مبيعات بشركة“الأفق” للهواتف بالمنصورة إن انخفاض أسعار الهواتف المستعملة شجع الزبائن على الشراء، وعن الهواتف التى يفضّلها المستخدمون أوضح أن آبل تأتى فى المقدمة تليها سامسونج ثم هواتف أوبو خاصة الفلاج شيب منها.

تابع:“يحرص معظم التجار على عرض الهواتف المحمولة المستعملة ذات الاستخدام الجيد والتى يتم فحصها بعناية قبل العرض، ويلجأ العملاء للمحلات التى تثق فيها للشراء والكثير منها يمنح العميل فترة ضمان تصل إلى شهر”.

أوضح أن الفئة السعرية التى يبحث عنها زبائن المستعمل هى الشريحة السعرية بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وهناك فئة أخرى تبحث عن المستويات السعرية بين 15 و20 ألف جنيه.

فى السياق نفسه، قال مجدى محمد، صاحب محل“الرضا” للهواتف بوسط القاهرة إن سوق الهواتف المستعملة يعانى ركوداً هو الآخر، إلا أن الانخفاض الذى حدث فى أسعارها بنسب بلغت 15% بالتزامن مع تراجع سعر الدولار مقارنة بسعر فى السوق السوداء قبل تحرير العملة حفز بعض المستخدمين على شراء هذه الهواتف.

تابع:“بعض التجار قرر عدم عرض الهواتف المستعملة فى الوقت الحالى لتلافى الخسائر أملاً فى عودة الأسعار مجدداً خاصة سلسلة هواتف آيفون 14 وكذلك 15”.

عدد من التجار تخصص فى بيع الهواتف المحمولة المستعملة“الفلاج شيب” الخاصة بشركتى“سامسونج” و”أوبو” لكثرة الطلب عليها هى الأخرى بحسب ما ذكره محمد، ورغم عدم تحقيق أرباح كبيرة نتيجة تراجع الأسعار، إلا أن التجار يفضلون التخلص من مخزونهم من المستعمل نتيجة استمرار انخفاض الأسعار وتفضيل الكثير من المستخدمين شراء هواتف جديدة بدلاً من المخاطرة وشراء المستعمل.

تابع:“هناك عدد من التجار يفضلون المستعمل التالف لاستغلاله فى قطع الغيار واعادة بيع أجزاءه بأسعار كبيرة لكونها أصلية مقارنة بقطع الغيار التقليد، وانخفاض اسعار هذه الهواتف سيفتح سوقاً كبيراً لقطع غيار الهواتف”.

فى شأن متصل أشار أحمد عبدالستار، مسؤول مبيعات بشركة“العالمى” للهواتف أن سوق المستعمل سينتعش بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة مع استمرار انخفاض الأسعار.

أوضح أن خيار شراء المستعمل قد يكون الأفضل بالنسبة للمستهلك الذى لا يستطيع شراء موديلات جديدة معينة لارتفاع سعرها حتى مع تراجع الأسعاربصفة عامة.

أشار أن سوق المستعمل فى شارع عبدالعزيز والأقاليم يعد أفضل حالاً من المناطق الأخرى، لتنوع المعروض وتزايد الطلب على موديلات وانواع معينة يجلبها المستخدمون معهم من الخارج ويعرضونها للبيع فى هذه الأماكن.

كشف تقرير حديث عن الحصص السوقية لشركات الهواتف المحمولة فى السوق المحلى لشهر فبراير 2024 والصادر عن مؤسسة“ستيت كونتر statcounter” للأبحاث التسويقية والذى اطلّعت“البورصة” على نسخة منه على تصدر شركة“سامسونج” الحصة السوقية لموردى الهواتف المحمولة فى مصر بحصة بلغت 26.5%.

وفى المرتبة الثانية جاءت شركة“أوبو” بـ 21.4%، فى حين حلّت شركة“شاومى” فى المركز الثالث بحسب التصنيف بحصة بلغت 12.9% عن نفس الفترة.

رابعًا جاءت شركة“ريلمى” بحصة بلغت نسبتها 12.34%، وفى المركز الخامس“هواوى” بحصة 9.72% ثم“إنفينكس” بحصة بلغت 5.6%.

متوسط سعر الهواتف المحمولة فى مصر

وبحسب دراسة حديثة لمؤسسة“ستاتيستا statista”، من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة الذكية فى مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً سنويًا مركبًا بنسبة 6.45% فى الفترة من 2024 وحتى 2028.

عند مقارنتها عالميًا، تحقق الصين أعلى إيرادات فى سوق الهواتف المحمولة الذكية، حيث من المتوقع وصولها إلى 96.4 مليار دولار فى عام 2024، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يصل حجم سوق الهواتف الذكية فى مصر إلى 19.7 مليون جهاز بحلول عام 2028، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا فى حجم الطلب بنسبة 3.6% فى عام 2025.

وفيما يتعلق بتطور متوسط سعرالهاتف فقد بلغ سعره فى عام 2018 نحو 137.20 يورو، وفى 2019 بلغ المتوسط 154.90 يورو، وفى 2020 وصل إلى 162.90 يورو.

أما فى عام 2021 فقد بلغ متوسط سعرالهاتف فى السوق المحلى 166.80 يورو، فى حين بلغ فى 2022 نحو 182.50 يورو، وفى 2023 وصل متوسط السعر 177.40 يورو، فى حين من المتوقع أن يتراجع نسبيًا فى عام 2024 ليصل إلى 175.20 يورو، قبل أن يعود مجددًا للارتفاع ويصل إلى 180.40 يورو فى 2025، و185.50 يورو فى 2026، و191.30 يورو فى عام 2027، ثم 197.50 يورو فى 2028.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعلن فى يونيو من العام الماضي، أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمى لتصنيع الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن هناك عدة شركات عالمية بدأت إنتاج الهواتف الذكية فى مصر، وهى سامسونج ونوكيا وڤيڤو باستثمارات مليارى جنيه، بالإضافة إلى شركة أوبو التى أعلنت عن إنشاء مصنع بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة.