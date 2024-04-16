وزير الاتصالات: حريصون على زيادة الاستثمار الأجنبي بصناعة الإلكترونيات في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بمصر، سبل التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.

وخلال اللقاء؛ أعرب طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال عدد من المشروعات من بينها مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية من خلال رقمنة القطاعات المقدمة لخدمات المواطنين؛ مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال التحول الرقمى.

موضوعاترفع الحد الأقصى للسحب من البنوك إلى 250 ألف جنيهًا “رانيا المشاط” تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين “البيئة”: استمرار التحفظ على سفينة الغاز الجانحة في خليج العقبة

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى تصميم وصناعة الإلكترونيات بمصر، فى ضوء استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال وذلك من خلال عقد لقاءات مكثفة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” والشركات الكورية المتخصصة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات بمصر.

ومن جانبه، أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية إلى أن بلاده تعد قوة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى هذا المجال بما فى ذلك مشاريع التعاون التى تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولى للتحول الرقمى للخدمات الحكومية.

وأوضح أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن مصر لديها كوادر رقمية متميزة كما أن كوريا الجنوبية لديها التكنولوجيا والابتكار.

وفى هذا الإطار، أكد وزير الاتصالات على أهمية التعاون الأكاديمى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الكورية المتخصصة فى المجالات التكنولوجية.

ووجه السفير الدعوة لوزير الاتصالات للمشاركة فى ورشة عمل وزارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن فعاليات منتدى القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها فى كوريا الجنوبية فى أول يونيو المقبل.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.