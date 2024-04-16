وزير الاتصالات: حريصون على زيادة الاستثمار الأجنبي بصناعة الإلكترونيات في مصر

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- Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بمصر، سبل التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
وخلال اللقاء؛ أعرب طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال عدد من المشروعات من بينها مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية من خلال رقمنة القطاعات المقدمة لخدمات المواطنين؛ مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال التحول الرقمى.
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وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى تصميم وصناعة الإلكترونيات بمصر، فى ضوء استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال وذلك من خلال عقد لقاءات مكثفة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” والشركات الكورية المتخصصة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات بمصر.
ومن جانبه، أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية إلى أن بلاده تعد قوة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى هذا المجال بما فى ذلك مشاريع التعاون التى تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولى للتحول الرقمى للخدمات الحكومية.
وأوضح أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن مصر لديها كوادر رقمية متميزة كما أن كوريا الجنوبية لديها التكنولوجيا والابتكار.
وفى هذا الإطار، أكد وزير الاتصالات على أهمية التعاون الأكاديمى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الكورية المتخصصة فى المجالات التكنولوجية.
ووجه السفير الدعوة لوزير الاتصالات للمشاركة فى ورشة عمل وزارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن فعاليات منتدى القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها فى كوريا الجنوبية فى أول يونيو المقبل.
واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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