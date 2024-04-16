تخريج 20 شركة ناشئة بالصعيد ضمن برنامج ((أورنج كورنرز))

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- Al-Borsa News) شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج ((أورنج كورنرز)) لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، ليصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.
ويعد برنامج ((أورنج كورنرز))، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.
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وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السادسة تشكل محطة مهمة في الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رائدات الأعمال، لاسيما وأن 59% من الشركات التي تخرجت من البرنامج تديرها رائدات أعمال، مما يبرز الدور المتزايد للمرأة في المشهد الريادي في مصر خصوصًا في الصعيد.
وأوضحت أن الشركات الناشئة لها دور حيوي في خلق فرص عمل لائقة وخاصة لمجتمع الشباب، وقد ساهم برنامج أورانج كورنرز خلال الأعوام الثلاث الماضية في خلق الكثير من فرص العمل.
وعلاوة على ذلك، حققت الشركات الناشئة نمواً بنسبة 44% في حجم الأعمال، مع زيادة تتجاوز 80% في الإيرادات، وهو ما يؤكد النجاح والنمو الملموس الذي يحققه البرنامج.
وتتضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث تشمل 36 مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال وتمثل حوالي 4% من محفظة التمويل الإنمائي.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الأهمية الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس المال البشري، وريادة السوق المصرية في هذا المجل، حيث تصدر منطقة شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لتحصل 129 شركة ناشئة على تمويل يزيد عن مليون دولار وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 مليار دولار منذ 2019 حتى أكتوبر 2023.
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