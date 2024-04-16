تخريج 20 شركة ناشئة بالصعيد ضمن برنامج ((أورنج كورنرز))

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج ((أورنج كورنرز)) لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، ليصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.

ويعد برنامج ((أورنج كورنرز))، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.

موضوعات“محمد شمروخ” رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات “البريد” تطرح“حساب جاري” جديدًا بعائد 16% “تنظيم الاتصالات”: المصريون أرسلوا 675 مليار رسالة إلكترونية يوميًا خلال رمضان

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السادسة تشكل محطة مهمة في الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رائدات الأعمال، لاسيما وأن 59% من الشركات التي تخرجت من البرنامج تديرها رائدات أعمال، مما يبرز الدور المتزايد للمرأة في المشهد الريادي في مصر خصوصًا في الصعيد.

وأوضحت أن الشركات الناشئة لها دور حيوي في خلق فرص عمل لائقة وخاصة لمجتمع الشباب، وقد ساهم برنامج أورانج كورنرز خلال الأعوام الثلاث الماضية في خلق الكثير من فرص العمل.

وعلاوة على ذلك، حققت الشركات الناشئة نمواً بنسبة 44% في حجم الأعمال، مع زيادة تتجاوز 80% في الإيرادات، وهو ما يؤكد النجاح والنمو الملموس الذي يحققه البرنامج.

وتتضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث تشمل 36 مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال وتمثل حوالي 4% من محفظة التمويل الإنمائي.

في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الأهمية الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس المال البشري، وريادة السوق المصرية في هذا المجل، حيث تصدر منطقة شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لتحصل 129 شركة ناشئة على تمويل يزيد عن مليون دولار وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 مليار دولار منذ 2019 حتى أكتوبر 2023.