أرباح بايت دانس مالكة تيك توك تقفز 60% إلى 40 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك للفيديوهات، في عام 2023 بنسبة 60 في المئة، لترتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار، بحسب مطلعين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، إذ أوضحوا أن أرباح الشركة ارتفعت من نحو 25 مليار دولار في 2022.

وقد تواجه الشركة مصيراً مختلفاً، إذ يواجه تيك توك احتمالاً بالحظر في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما مرر الكونغرس قراراً بإمكانية حظره إلى مجلس الشيوخ؛ بسبب مخاوف على الأمن القومي.

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ويكمن القلق في إمكانية أن تشارك بايت دانس البيانات مع الحكومة الصينية أو تتلاعب بالمحتوى المعروض على منصتها، وحتى الآن لا يوجد سوى القليل من الأدلة لدعم هذه المخاوف.

تأسست شركة بايت دانس في عام 2012 في بكين على يد زميلين صينيين تقابلا في جامعة في تيانجين، وفقاً لمعلومات الشركة.

ويقع مقرها في العاصمة الصينية بكين منذ ذلك الحين، وفي عام 2021 أعلن أحد المؤسسين، تشانغ يي مين، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وسلم زمام الأمور إلى شريكه ليانغ.

ويعمل في بايت دانس أكثر من 110 آلاف موظف على مستوى العالم.

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