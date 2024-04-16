أرباح بايت دانس مالكة تيك توك تقفز 60% إلى 40 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك للفيديوهات، في عام 2023 بنسبة 60 في المئة، لترتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار، بحسب مطلعين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، إذ أوضحوا أن أرباح الشركة ارتفعت من نحو 25 مليار دولار في 2022.
وقد تواجه الشركة مصيراً مختلفاً، إذ يواجه تيك توك احتمالاً بالحظر في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما مرر الكونغرس قراراً بإمكانية حظره إلى مجلس الشيوخ؛ بسبب مخاوف على الأمن القومي.
موضوعات متعلقة
الإنفاق المناخي يُزيد مخاطر إعسار الدول مع ارتفاع قياسي للديون تفوق السيارات الهجينة المستوردة لأول مرة في كوريا الجنوبية بالربع الأول قطارات الشحن بين الصين وأوروبا تتوسع بـ10% في الربع الأول
ويكمن القلق في إمكانية أن تشارك بايت دانس البيانات مع الحكومة الصينية أو تتلاعب بالمحتوى المعروض على منصتها، وحتى الآن لا يوجد سوى القليل من الأدلة لدعم هذه المخاوف.
تأسست شركة بايت دانس في عام 2012 في بكين على يد زميلين صينيين تقابلا في جامعة في تيانجين، وفقاً لمعلومات الشركة.
ويقع مقرها في العاصمة الصينية بكين منذ ذلك الحين، وفي عام 2021 أعلن أحد المؤسسين، تشانغ يي مين، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وسلم زمام الأمور إلى شريكه ليانغ.
ويعمل في بايت دانس أكثر من 110 آلاف موظف على مستوى العالم.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108098979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.