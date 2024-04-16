كوريا الجنوبية ستستثمر 7 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم كوريا الجنوبية استثمار ما يناهز سبعة مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، في سعيها لأن تصبح رائدة عالميا في مجال انتاج أشباه الموصلات المتطورة، وفق ما أكد رئيسها يون سوك يول.

وكوريا الجنوبية هي مقر شركتي سامسونغ وأس كاي هينكس الرائدتين في انتاج رقائق الذاكرة، بما فيها رقائق النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في معدات الذكاء الاصطناعي.

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وأشباه الموصلات ركن أساسي في اقتصاد كوريا الجنوبية المرتكز على الصادرات. وأبلغ يون عددا من المسؤولين السياسيين والمديرين الكبار في قطاع التكنولوجيا خلال اجتماع الثلاثاء، بأن حكومته ترغب في جعل البلاد رائدة في مجال الرقائق المستخدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأكد يون بحسب بيان للرئاسة“ليس من المبالغة القول إن مستقبل صناعة أشباه الموصلات يعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف“سنستثمر 9.4 تريليون وون (6.94 مليارات دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي بحلول 2027′′، إضافة لصندوق منفصل بقيمة 1.4 مليار وون (مليار دولار)“لمساعدة نمو الشركات المبتكرة لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي”.

وتعدّ أشباه الموصلات عصب الاقتصاد العالمي، وتستخدم في مروحة واسعة من المنتجات من أدوات المطبخ الى الهواتف النقالة، وصولا الى السيارات والأسلحة. كما ارتفع الطلب على الرقائق المتقدمة التي تشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة بفضل النجاح الذي حققته برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل“تشات جي بي تي” وغيره.

وتعمل سيول وطوكيو، إضافة الى الولايات المتحدة ودول أوروبية، على تعزيز انتاج الرقائق محليا في ظل المخاوف الجيوسياسية المحيطة بتايوان، أبرز منتجيها في العالم، والتنافس بين واشنطن وبكين.

وحاليا، تهيمن شركة“إنفيديا” (NVIDIA) ومقرها في الولايات المتحدة، على انتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، وتزوّدها“أس كاي هينكس” رقائق النطاق الترددي العالي (HBM).

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي في اجتماع الثلاثاء على أن بلاده ترغب في أن تصبح رائدة عالميا“في تقنية الذكاء الاصطناعي وتمضي أبعد من رقائق الذاكرة وصولا الى غزو السوق المستقبلية لرقائق الذكاء الاصطناعي”.

ورأى أن“التنافس بشأن أشباه الموصلات حاليا هو حرب صناعية وحرب شاملة بين الدول”.

وأتى موقف يون غداة إعلان مسؤولين أميركيين أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة“تي إس إم سي” (TSMC) وافقت على بناء معمل لأشباه الموصلات في أريزونا سيكون الثالث، ليصل إجمالي استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 65 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت اليابان عن معونات تصل الى 3.9 مليارات دولار لمشروع في مجال الرقائق في إطار خطة لإحياء صناعة أشباه الموصلات على أراضيها.

كما تحضّ الصين منذ أعوام قطاع الرقائق المحلي على خفض اعتماده على التكنولوجيا الغربية، خصوصا في ظل القيود الأميركية على تصدير غالبية الرقائق المتطورة الى بكين.

وتعدّ أشباه الموصلات أبرز صادرات كوريا الجنوبية، وبلغت قيمتها في مارس 11,7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف عام. كما شكّل هذا المبلغ نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية، وفق أرقام نشرتها وزارة التجارة.

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