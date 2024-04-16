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الرياض مصر تتعاقد مع Voice-Of-Facility لإدارة المرافق بمشروعاتها

4/16/2024 4:03:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة الرياض مصر مع شركة Voice-Of-Facility Management، وذلك لتكون مسئولة عن إدارة مشروعات الشركة فى مدينتى القاهرة الجديدة والشروق.

وقال محمد جامع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر ، إن هذا التعاقد يأتى فى إطار حرص الشركة على تقديم الأفضل دائمًا لعملائها، فالشركة قامت بتسليم المشروعات للعملاء ولكنها حريصة على ضمان إدارة ذكية لهذه المشروعات، وهو ما يحافظ على القيمة الاستثمارية للمشروع ويضمن أفضل استثمار وأعلى عائد للعملاء.

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وأضاف حسام عبد الغنى مدير عام شركة الرياض مصر، أن الشركة الأوروبية لإدارة المرافق متخصصة فى مجال استشارات إدارة المرافق، وبموجب التعاقد فقد أصبحت استشارى إدارة المرافق لجميع مشروعات شركة الرياض مصر، وتم الاتفاق معها على تقديم خدمات الأمن والنظافة واللاندسكيب وصيانة المبانى بكافة تفاصيلها.

وقال المهندس ياسر زنون، الرئيس التنفيذى لشركة Voice-Of-Facility Management، إن الشركة تستهدف تقديم خدمات مميزة للعملاء داخل المشروعات وهو ما يحقق أفضل إقامة لهم داخل وحداتهم.

وأشار إلى أهمية عنصر الإدارة فى المشروعات السكنية، فخدمات ما بعد البيع هى ما تميز مطور عن مطور آخر، وتضمن له سمعة قوية فى السوق تحافظ على عملائه الحاليين وتضمن له عملاء جدد.

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