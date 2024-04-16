الرياض مصر تتعاقد مع Voice-Of-Facility لإدارة المرافق بمشروعاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت شركة الرياض مصر مع شركة Voice-Of-Facility Management، وذلك لتكون مسئولة عن إدارة مشروعات الشركة فى مدينتى القاهرة الجديدة والشروق.
وقال محمد جامع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر ، إن هذا التعاقد يأتى فى إطار حرص الشركة على تقديم الأفضل دائمًا لعملائها، فالشركة قامت بتسليم المشروعات للعملاء ولكنها حريصة على ضمان إدارة ذكية لهذه المشروعات، وهو ما يحافظ على القيمة الاستثمارية للمشروع ويضمن أفضل استثمار وأعلى عائد للعملاء.
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وأضاف حسام عبد الغنى مدير عام شركة الرياض مصر، أن الشركة الأوروبية لإدارة المرافق متخصصة فى مجال استشارات إدارة المرافق، وبموجب التعاقد فقد أصبحت استشارى إدارة المرافق لجميع مشروعات شركة الرياض مصر، وتم الاتفاق معها على تقديم خدمات الأمن والنظافة واللاندسكيب وصيانة المبانى بكافة تفاصيلها.
وقال المهندس ياسر زنون، الرئيس التنفيذى لشركة Voice-Of-Facility Management، إن الشركة تستهدف تقديم خدمات مميزة للعملاء داخل المشروعات وهو ما يحقق أفضل إقامة لهم داخل وحداتهم.
وأشار إلى أهمية عنصر الإدارة فى المشروعات السكنية، فخدمات ما بعد البيع هى ما تميز مطور عن مطور آخر، وتضمن له سمعة قوية فى السوق تحافظ على عملائه الحاليين وتضمن له عملاء جدد.
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