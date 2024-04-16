اتش سى تتوقع تسارع نمو مصر الجديدة خلال العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت مريم السعدنى، محلل القطاع العقارى بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن تقييم صفقة“هليوبارك” له تأثير إيجابى على قيمة محفظة الأراضى المتبقية لشركة مصر الجديدة فى مدينة“نيوهليوبوليس”، مشيرة إلى أن بيع أرض هليوبارك ساعد فى استفادة الشركة من حصيلة البيع واعادة تقييم محفظة أراضيها.

ووافقت إدارة شركة مصر الجديدة بعد سنوات من الاحتفاظ بمحفظة أراضيها على بيع أرض مشروع هيليوبارك ذات ال7.12 مليون متر مربع والتى تمثل 31% تقريبًا من محفظة أراضيها وقتها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى شهر أكتوبر 2023 مقابل 15 مليار جنيه ، والتى حققت صافى عائد 13 مليار جنيه ، بما يعادل 2107 جنيه للمتر المربع، ونُفذت الصفقة فى الربع الرابع من 2023.

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ووقعت الشركة العقد النهائى لمشروع المشاركة مع شركة إم جى للتطوير العقارى فى نوفمبرالماضى، لتطوير 77.19 فدانًا ما يعادل 0.32 مليون متر مربع فى قطعتى 10 و11 من أرض مدينة“نيو هليوبوليس” الجديدة وحصتها فى إيرادات المشروع تبلغ 3.39 مليار جنيه ، تمثل 32.1% من إجمالى إيرادات المشروع.

كما وقعت“مصر الجديدة” صفقة أكبر مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية فى يناير السابق، لتطوير حوالى 865 فدانًا أى 3.63 مليون متر مربع فى مدينة“نيوهليوبوليس”، حيث تبلغ حصة شركة مصر الجديدة من الإيرادات حوالى 28% من الوحدات نصف التشطيب، وحوالى 3% من قيمة التشطيب، مع عائد متوقع يبلغ 39.7 مليار جنيه بحد أدنى مضمون بقيمة 23 مليار جنيه ، ومن الممكن أن يزيد حجم الصفقة إلى 1070 فدانًا.

وتلقت الشركة عرضًا من شركة ماونتن فيو خلال مارس، لتطوير قطعة أرض مساحتها 517 فدانًا أى 2.17 مليون متر مربع فى مدينة نيوهيليوبوليس، وعرضًا آخر من شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير لتطوير ثلاث قطع أراضٍ فى مدينة نيوهيليوبوليس بإجمالى مساحة 580 فدانًا للتطوير بنظام المشاركة فى الايرادات.

وأوضحت السعدنى، أن بيع هيليوبارك بالإضافة إلى صفقات المشاركة أدى لتقليص محفظة الأراضى غير المطورة قدرها 12.4 مليون متر مربع فى مدينة نيوهيليوبوليس، بالمقارنة ب22.2 مليون متر مربع سابقًا.

ورجحت السعدني، أن تركز شركة مصر الجديدة فى المستقبل على المزيد من صفقات المشاركة لخلق دخل ثابت، وعلى تطوير مدينة نيوهيليوبوليس، بعد توفير التمويل اللازم للإنفاق على بنيتها التحتية من عائدات بيع مشروع هيليوبارك بتكلفة تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه.

وتوقعت أن تتحسن ربحية شركة مصر الجديدة على المدى القصير والمتوسط، حيث وفقًا لتقديرات اتش سى، فإن إيرادات الشركة ترتكز على اتفاقية مشاركة الايرادات مع شركة سوديك، يليها مخزون الوحدات تامة التشطيب بقيمة 1.30 مليار جنيه.

وتحتفظ الشركة بمخزون من الوحدات على مدار التسعة أرباع الماضية، مما أثر سلبًا على ربحيتها، وأعلنت الشركة مؤخرًا عن خطتها لبيع 460 وحدة سكنية فى مدينة نيوهليوبوليس بقيمة 1.3 مليار جنيه، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على إيراداتها وصافى دخلها للسنة المالية 2024.

وترجح اتش سى، أن تمثل إيرادات سوديك إيست أكبر حصة فى إجمالى الإيرادات المتكررة، بنسبه 56% من إجمالى الإيرادات خلال الفترة ما بين السنة المالية 2024–2026، يليها حصة قدرها 44% من مبيعات الوحدات.

كما قدرت إيرادات مستقبلية قدرها 1.65 مليار جنيه من مشروع سوديك إيست، خلال فترة مابين السنة المالية 2024-2026. وقد سجلت مصر الجديدة بالفعل مبلغ 1.26 مليار جنيه من حصتها فى ايرادات المشروع، أى 25% تقريبًا من الحد الأدنى المضمون البالغ 5.01 مليار جنيه، ومن الجدير بالذكر أن إيرادات سوديك إيست يتم احتسابها دون أى تكلفة تقريبًا، مما يسمح للشركة بتحقيق هوامش ربح عالية.

وقدرت اتش سى إيرادات مصر الجديدة بنحو 1.30 مليار جنيه من 460 وحدة سيتم طرحها فى عام 2024، بمتوسط هامش ربح مقدر بـ 40% تقريبًا. على الرغم من عدم احتساب إيرادات مشروعات المشاركة المستقبلية ضمن تقديراتها حتى يتم إطلاقها.

وتوقعت البحوث، أن تحقق الشركة هامش مجمل الربح لمصر الجديدة قدره 79% تقريبًا للفترة ما بين الربع الرابع من عام 2023 حتى السنة المالية 2026، باحتساب إجمالى تكاليف متوقعة قدرها 3.40 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتبلغ مستحقات الشركة من عملائها 1.27 مليار جنيه ، والتى تُأخذ فى الاعتبار ضمن جدول التحصيلات خلال الربع الرابع من عام 2023 حتى السنة المالية 2033، بالإضافة إلى مبيعات الوحدات المستقبلية البالغة 1.30 مليار جنيه.

ورجحت أن تقوم الشركة بتخفيض ديونها خلال الفترة المقبلة مع استغلالها لعائدات بيع أرض هيليو بارك، بالإضافة إلى تحول صافى الدين البالغ 1.45 مليار جنيه إلى صافى رصيد نقدى بقيمة 3.28 مليار جنيه فى الربع الرابع من عام 2023.