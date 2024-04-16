تخصيص أراضى لـالمجتمعات العمرانية فى الإسكندرية ورأس البر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات العمرانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية؛ لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية المختلفة.
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