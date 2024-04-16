تخصيص أراضى لـالمجتمعات العمرانية فى الإسكندرية ورأس البر

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات العمرانية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية؛ لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية المختلفة.

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