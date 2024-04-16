مجموعة الجاويش تعلن عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة الجاويش ، إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار والخدمات فى مصر والشرق الأوسط، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة.

وتضم مجموعة الجاويش تحت مظلتها 7 شركات تعمل فى مجالات استثمارية متنوعة منذ عام 1982، وتقدم مجموعة واسعة من المشروعات والخدمات والحلول عالية الجودة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

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وهذه الشركات هى شركة جرين موديلينج للمقاولات المتخصصة فى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية، وشركة LARZ Developments لإدارة المشروعات وتطويرها، وشركة ISC (Integrated Solutions Consultancy) للحلول المتكاملة فى مجالات متعددة، وشركة HWS التى يضم مصنع كريمرز لتقديم منتجات عديدة ومتنوعة فى مجال الأغذية والمشروبات، وشركة POV للتكنولوجيا والصناعات، التى تقدم خدمات فى مجال التكنولوجيا.

وتستعد المجموعة حاليا لإطلاق شركة Green Modelling Solutions، والتى تهدف إلى تقديم حلول متطورة فى مجال الطاقة النظيفة والصناعات، بالإضافة إلى مصنع الإمارات للرخام (Marble).

وقال المهندس عبد الرحمن جاويش، الرئيس التنفيذى لمجموعة الجاويش، إن الشركة تتميز بأسس اقتصادية ومالية قوية وكوادر بشرية متميزة، وتعمل على تحقيق أفضل أداء بأعلى فعالية وكفاءة.

وأضاف أن خبرة المجموعة التى تمتد لأكثر من 40 عامًا فى مجال الاستثمار والأعمال ساهمت فى تحقيق النمو بمختلف المجالات والقطاعات.