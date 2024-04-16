مجموعة الجاويش تعلن عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة الجاويش ، إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار والخدمات فى مصر والشرق الأوسط، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة.
وتضم مجموعة الجاويش تحت مظلتها 7 شركات تعمل فى مجالات استثمارية متنوعة منذ عام 1982، وتقدم مجموعة واسعة من المشروعات والخدمات والحلول عالية الجودة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
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وهذه الشركات هى شركة جرين موديلينج للمقاولات المتخصصة فى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية، وشركة LARZ Developments لإدارة المشروعات وتطويرها، وشركة ISC (Integrated Solutions Consultancy) للحلول المتكاملة فى مجالات متعددة، وشركة HWS التى يضم مصنع كريمرز لتقديم منتجات عديدة ومتنوعة فى مجال الأغذية والمشروبات، وشركة POV للتكنولوجيا والصناعات، التى تقدم خدمات فى مجال التكنولوجيا.
وتستعد المجموعة حاليا لإطلاق شركة Green Modelling Solutions، والتى تهدف إلى تقديم حلول متطورة فى مجال الطاقة النظيفة والصناعات، بالإضافة إلى مصنع الإمارات للرخام (Marble).
وقال المهندس عبد الرحمن جاويش، الرئيس التنفيذى لمجموعة الجاويش، إن الشركة تتميز بأسس اقتصادية ومالية قوية وكوادر بشرية متميزة، وتعمل على تحقيق أفضل أداء بأعلى فعالية وكفاءة.
وأضاف أن خبرة المجموعة التى تمتد لأكثر من 40 عامًا فى مجال الاستثمار والأعمال ساهمت فى تحقيق النمو بمختلف المجالات والقطاعات.
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