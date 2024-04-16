PRE للتطوير تبدأ تسليم وحدات مشروع هضبة بمدينة 6 أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة PRE Developments عن بدء التسليم المبدئى بمشروع ((هضبة – HADABA))، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال حسام زكى، رئيس مجلس إدارة شركة PRE Developments، إن مشروع ((هضبة – HADABA)) يقام على مساحة 33 فدانًا، وهو ثانى المشروعات التى تقوم الشركة بتسليمها.

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وأضاف زكى، أن الشركة سلَّمت مشروعها الأول فى عام 2021، وهو ((ستون ريزيدنس)) بمدينة القاهرة الجديدة، والذى يضم أكثر من 4000 وحدة.

وأوضح أن الشركة تستعد لطرح عدة مشروعات جديدة خلال عام 2024 بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية.