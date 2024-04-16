PRE للتطوير تبدأ تسليم وحدات مشروع هضبة بمدينة 6 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة PRE Developments عن بدء التسليم المبدئى بمشروع ((هضبة – HADABA))، بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال حسام زكى، رئيس مجلس إدارة شركة PRE Developments، إن مشروع ((هضبة – HADABA)) يقام على مساحة 33 فدانًا، وهو ثانى المشروعات التى تقوم الشركة بتسليمها.
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وأضاف زكى، أن الشركة سلَّمت مشروعها الأول فى عام 2021، وهو ((ستون ريزيدنس)) بمدينة القاهرة الجديدة، والذى يضم أكثر من 4000 وحدة.
وأوضح أن الشركة تستعد لطرح عدة مشروعات جديدة خلال عام 2024 بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية.
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