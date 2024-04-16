شنايدر إليكتريك تبدأ تنفيذ مبادرة المنازل الذكية فى العلمين الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت وزارة الإسكان مع شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، على بدء تطبيق مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية فى مدينة العلمين الجديدة.
وعقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلى شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، لبحث سبل التعاون مع الشركة فى مبادرتها المقترحة بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية من تصميم الشركة، وذلك تماشياً مع جهود الدولة، فى وضع وتطبيق استراتيجية المدن الذكية المستدامة، والتوجه نحو التحول الرقمى، واستخدام الحلول الذكية لحل مشاكل العمران.
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وأوضح إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلى شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، استعراض تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات المدن الذكية والمستدامة، وتطبيقها بإحدى المدن الجديدة، كنموذج يمكن التوسع فى تطبيقه مستقبلاً، وتم الاتفاق على دراسة تطبيق نموذج بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع، التى تم تصميمها لتكون مدينة ذكية مستدامة، وكذا إمكانية تطبيقها فى المبانى القائمة بالفعل.
وأضاف أن وزارة الإسكان تهدف من خلال المشاركة فى تلك المبادرة، إلى تطبيق قواعد الاستدامة، وفى مقدمتها، ترشيد استهلاك الموارد، وتوفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال استخدام الحلول التكنولوجية المناسبة، بجانب العمل على توطين تلك التكنولوجيات الحديثة، وإمكانية تصنيع المكونات المختلفة محلياً، مما ينعكس إيجابياً على الصناعة المصرية.
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