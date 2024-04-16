شنايدر إليكتريك تبدأ تنفيذ مبادرة المنازل الذكية فى العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت وزارة الإسكان مع شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، على بدء تطبيق مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية فى مدينة العلمين الجديدة.

وعقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلى شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، لبحث سبل التعاون مع الشركة فى مبادرتها المقترحة بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية من تصميم الشركة، وذلك تماشياً مع جهود الدولة، فى وضع وتطبيق استراتيجية المدن الذكية المستدامة، والتوجه نحو التحول الرقمى، واستخدام الحلول الذكية لحل مشاكل العمران.

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وأوضح إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلى شركة“شنايدر إليكتريك” الفرنسية، استعراض تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات المدن الذكية والمستدامة، وتطبيقها بإحدى المدن الجديدة، كنموذج يمكن التوسع فى تطبيقه مستقبلاً، وتم الاتفاق على دراسة تطبيق نموذج بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع، التى تم تصميمها لتكون مدينة ذكية مستدامة، وكذا إمكانية تطبيقها فى المبانى القائمة بالفعل.

وأضاف أن وزارة الإسكان تهدف من خلال المشاركة فى تلك المبادرة، إلى تطبيق قواعد الاستدامة، وفى مقدمتها، ترشيد استهلاك الموارد، وتوفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال استخدام الحلول التكنولوجية المناسبة، بجانب العمل على توطين تلك التكنولوجيات الحديثة، وإمكانية تصنيع المكونات المختلفة محلياً، مما ينعكس إيجابياً على الصناعة المصرية.