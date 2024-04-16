مبادلة مديونيات.. تخصيص 30.1 فدان لبنكى الأهلى ومصر فى حدائق أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126.4 ألف متر مربع بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحرى والجوى لصالح بنكى الأهلى ومصر.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان:“تأتى هذه الموافقة فى إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضى المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكى مصر والأهلى المصرى، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين”.

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