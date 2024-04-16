مبادلة مديونيات.. تخصيص 30.1 فدان لبنكى الأهلى ومصر فى حدائق أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126.4 ألف متر مربع بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحرى والجوى لصالح بنكى الأهلى ومصر.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان:“تأتى هذه الموافقة فى إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضى المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكى مصر والأهلى المصرى، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين”.
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