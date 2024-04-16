وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة 5 مايو المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 حتى يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وأضاف وزير الإسكان – في تصريح اليوم الثلاثاء – أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان منخفضي الدخل، وإسكان متوسـط، وفيلات إسكان متميز، وبها شواطئ مفتوحة للأسـرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه” كورنيش أهـل مصر“، بجانب الحدائق المركزية الخضراء – الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

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وأوضح المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، ثم باقي الوحدات تباعا.

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