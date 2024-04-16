وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة 5 مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 حتى يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.
وأضاف وزير الإسكان – في تصريح اليوم الثلاثاء – أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان منخفضي الدخل، وإسكان متوسـط، وفيلات إسكان متميز، وبها شواطئ مفتوحة للأسـرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه” كورنيش أهـل مصر“، بجانب الحدائق المركزية الخضراء – الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.
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وأوضح المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، ثم باقي الوحدات تباعا.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108098967
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