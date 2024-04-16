وزارة الإسكان: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بثلاث مدن

MENAFN - Al-Borsa News) شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان اليوم الثلاثاء أن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أكد أن الحملات بالقطاع الجنوبي والشمالي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء عديدة، تم إزالتها على الفور.

موضوعاتوزير الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة 5 مايو المقبل “إفطار جماعى للملاك”..“سيليا” من“طلعت مصطفى” أول مجتمع ينبض بالحياة فى العاصمة الإدارية “عربية للفنادق” تبدأ إنشاءات“فيرمونت صن كابيتال” باستثمارات 220 مليون دولار

وقال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة نهارية ومسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، والتصدي لأي مخالفة فور رصدها، وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء غرف السطح بالقطعة رقم 13 بالحي الرابع، و بالقطعة بالحي التاسع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع العداد والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما تم مرور الحملة الليلية بمدينة العبور لرفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المساجد والمراكز التجارية بالمدينة حفاظاً علي الواجهة الحضارية للمدينة.

وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإخلاء الجراج العشوائي للسيارات المتهالكة بالحي الثالث عشر، تنفيذ الإدارات المعنية ( التنمية – الأمن – القطاعات ) بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وتم التحفظ على السيارات بمبنى الحركة في الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .

وحذر مسئولو المدن الجديدة، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكدين أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، وأنه سيتم العمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدن الجديدة.

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