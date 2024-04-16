وزارة الإسكان: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بثلاث مدن

(MENAFN
- Al-Borsa News) شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان اليوم الثلاثاء أن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أكد أن الحملات بالقطاع الجنوبي والشمالي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء عديدة، تم إزالتها على الفور.
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وقال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة نهارية ومسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، والتصدي لأي مخالفة فور رصدها، وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء غرف السطح بالقطعة رقم 13 بالحي الرابع، و بالقطعة بالحي التاسع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع العداد والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.
كما تم مرور الحملة الليلية بمدينة العبور لرفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المساجد والمراكز التجارية بالمدينة حفاظاً علي الواجهة الحضارية للمدينة.
وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإخلاء الجراج العشوائي للسيارات المتهالكة بالحي الثالث عشر، تنفيذ الإدارات المعنية ( التنمية – الأمن – القطاعات ) بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وتم التحفظ على السيارات بمبنى الحركة في الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .
وحذر مسئولو المدن الجديدة، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكدين أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، وأنه سيتم العمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدن الجديدة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108098966
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