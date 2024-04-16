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فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

4/16/2024 3:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت إدارة قرية إيليك بمقاطعة أورينبورغ الروسية جنوب البلاد بارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال عند القرية إلى 913 سم، متجاوزا المستوى الخطير بنسبة 23 سم.

وكتبت إدارة القرية على "تلغرام": "حتى الساعة 08:00 من 16 أبريل الجاري بلغ منسوب المياه في نهر الأورال عند قرية إيليك 913 سم بزيادة زائد 5 سم، فيما المستوى الخطير لمنسوب المياه 890 سم".
وأعلنت بلدية مدينة أورينبورغ عاصمة المقاطعة أن منسوب المياه في نهر الأورال عند المدينة انخفض بنسبة 26 سم خلال اليوم الماضي إلى 1143 سم.
وفي مقاطعة تيومين الواقعة جنوب غرب سيبيريا دعت الحكومة سكان مدينة إيشيم للنزوح إلى مراكز الإيواء بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه في نهر إيشيم.

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