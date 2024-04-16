الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم
التاريخ
4/16/2024 3:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى برلين، ليلتقي خلالها بنظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك .
وسيبحث الصفدي خلال الزيارة تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وعديد قضايا ثنائية وذات اهتمام مشترك.
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