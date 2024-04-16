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الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم

4/16/2024 3:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى برلين، ليلتقي خلالها بنظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك .
وسيبحث الصفدي خلال الزيارة تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وعديد قضايا ثنائية وذات اهتمام مشترك.













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