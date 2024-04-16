أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت قناة TRT Haber بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث اليوم الثلاثاء مع مجلس وزرائه التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

وأضافت القناة: "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا في المجمع الرئاسي بجدول أعمال مكثف بعد انقطاع دام شهرا ونصف. وستكون التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل الموضوع الأكثر سخونة في الاجتماع. وسيتم فيه تقييم الجهود الدبلوماسية التركية الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط".



وتابعت أن اللقاء سيتناول أيضا موضوع إجراء عمليات مكافحة الإهارب بالقرب من الحدود التركية.

وقالت: "من المقرر توسيع عمليات مكافحة الإرهاب في الصيف القادم وخاصة في شمال العراق وبهذا الصدد سيتم تقديم تقييم مناسب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية محمد باقري، إن طهران أكملت عمليتها ولا تخطط لمواصلتها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فستكون العملية الإيرانية المقبلة أكبر بكثير.

روسيا اليوم