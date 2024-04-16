توزيع 100 حاوية نفايات جديدة في المزار الشمالي
التاريخ
4/16/2024 3:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وزعت بلدية المزار الجديدة 100 حاوية نفايات جديدة في مختلف مناطق اللواء، بناء على كشوفات حسية وتحليل شامل لاحتياجات مناطقه.
وقال رئيس البلدية محمد الشرمان اليوم الثلاثاء، إن توزيع الحاويات الجديدة جاء للحد من التلوث وتعزيز النظافة العامة، وللتخلص من النفايات بشكل صحيح وللمساهمة في المحافظة على جمالية مناطق اللواء.
MENAFN16042024000208011052ID1108098810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.