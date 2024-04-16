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توزيع 100 حاوية نفايات جديدة في المزار الشمالي

4/16/2024 3:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وزعت بلدية المزار الجديدة 100 حاوية نفايات جديدة في مختلف مناطق اللواء، بناء على كشوفات حسية وتحليل شامل لاحتياجات مناطقه.
وقال رئيس البلدية محمد الشرمان اليوم الثلاثاء، إن توزيع الحاويات الجديدة جاء للحد من التلوث وتعزيز النظافة العامة، وللتخلص من النفايات بشكل صحيح وللمساهمة في المحافظة على جمالية مناطق اللواء.













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