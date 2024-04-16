Thursday, 18 April 2024 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم

4/16/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد خالد داوود (23 عاما)، ومحمد مصطفى شاهين (22 عاما)، وايهم ايمن السجدي (24 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام المخيم، تركزت في منطقتي الفينيق والجامعة الاهلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة الدوحة غرب بيت لحم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.













MENAFN16042024000208011052ID1108098809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث