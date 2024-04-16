قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد خالد داوود (23 عاما)، ومحمد مصطفى شاهين (22 عاما)، وايهم ايمن السجدي (24 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام المخيم، تركزت في منطقتي الفينيق والجامعة الاهلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة الدوحة غرب بيت لحم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
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